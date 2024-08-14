Altında beklenen gün geldi. Herkesin gözü o saate çevrildi

Piyasaların merakla beklediği kritik günde altın fiyatlarında karışık bir seyir görüldü. Geçtiğimiz hafta verdiği sert kayıpları dizginleyen altın fiyatları bu hafta karışık bir seyir sergiliyor.

Dünü 2.457 – 2.476 dolar aralığında geçiren ons altın günü 2.464 dolar seviyesinde geride bıraktı. Bugün ise sabah 09.00’da 2.462 dolar seviyesinde karışık bir sergiliyor.

Altında destek konumunda olan 2,456 seviyesinin kırılması ve direnç bölgesindeki 2.470 doların aşılması halinde o yöndeki yükselişler hız kazanabilir.

GRAM ALTINDA SON DURUM

Gram altın, dolar kurundaki sakin seyir ve ons altında görülen karışık seyrin etkisiyle yatay bir seyirde hareketleniyor.

7 Ağustos Çarşamba günü 2.559 lira seviyesinden tepki alımı başlatan gram altın, bu yükselişlerini hızlandırarak bugüne taşıdı. Dünü 2.642 – 2.669 lira aralığında geçiren gram altın, günü 2.655 seviyesinde geride bıraktı. Bugün ise aynı saat diliminde 2.655 lira seviyesinde bulunuyor.

DOLAR ENDEKSİNDE GELİŞMELER

Dolar endeksi hafta başından bu yana karışık bir seyir sergiliyor. Dünü 103,266 – 102,560 aralığında geçiren dolar endeksi günü 102,589 seviyesinde geride bıraktı.

Yeni günde aynı sata diliminde 102,688 seviyesinde bulunuyor.

KÜRESEL PİYASALARDA SON GELİŞMELER

Küresel piyasalarda yaşanan makro ekonomik veriler ve jeopolitik riskler para piyasaları üzerinde etkiliyor. Geçtiğimiz hafta yaşanan resesyon endişeleri piyasalarda volatilite yarattı. Altın fiyatları da buna bağlı olarak büyük kayıplar verdi.

Dün ABD tarafında üretici fiyat endeksi veriş takip edildi. Üretici fiyat endeksi yıllık olarak yüzde 2,2 seviyesinde açıklanırken, aylık olarak 0,1 oldu.

Bugün ise piyasaların gözü kulağı ABD enflasyon rakamlarında. Açıklanacak olan bu veri doğrundan dolar endeksi ve altın fiyatları üzerinde etkili olabilir.

ABD’de haziran ayında enflasyon yıllık bazda yüzde 3,0 olarak açıklanırken, aylık bazda yüzde 0,2 olarak açıklanmıştı. Piyasalar bugün açıklanacak olan enflasyon rakamlarını dört gözle bekliyor.