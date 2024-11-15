Altında son durum ne? düşüş devam ediyor mu?

Kaynak: Haber Merkezi
Altında son durum ne? düşüş devam ediyor mu?

Ons altında yaşanan gerileme, içi piyasayı da etkiliyor. Gram altın resmi piyasada 2 Bin 850 liranın altına inerken, Kapalıçarşı'da da 3 bin liranın altına geriledi.

ABD'deki Başkanlık yarışından Donald Trump'in zaferle çıkmasının ardından altındaki dalgalanma sürüyor. Dalgalanma da aşağı yönlü. Ons Altın 2562 dolardan fiyatlanıyor. Ons altındaki gerileme iç piyasayı da etkiliyor.

Gram Altın: 2.842,65 TL
Çeyrek Altın: 4.902,00 TL
Yarım Altın: 9.798,00 TL
Tam Altın: 19.381,09 TL
Cumhuriyet Altını: 19.527,00 TL

Ons altın
Kapalıçarşı'da ise altın fiyatları resmi piyasaya göre farklı. Kapılıçarşı'da da gram altın 3 bin liranın altına geriledi. İşte Kapalıçarşı fiyatları:

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