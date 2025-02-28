Altında tarihi zirvenin ardından düşüş! Yüzde 3'lük düzeltme

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Altında tarihi zirvenin ardından düşüş! Yüzde 3'lük düzeltme

Altın fiyatları tarihi zirvesinden gerileme yaşadı ve yüzde 3 oranında düzeltme gerçekleştirdi. Yılbaşından bu yana altının yükselişi ise yüzde 17'ye yaklaşmıştı.

Altın yatırımcısı küçük düzeltme hareketi yaşadı. Yılbaşından bu yana yüzde 17 civarında yükselen altın kar realizasyonlarıyla birlikte yüzde 3 civarında düşüş gerçekleştirdi.

3 puanlık düşüşün ardından yatay seyre yönelen altın hafif primli seyrediyor.

ABD Başkanı Donald Trump'ın açıklamaları, küresel belirsizlikler, Fed'in faiz politikasına ilişkin karmaşık açıklamalar altının hareketi üzerinde etkili oluyor.

ONS ALTIN

Ons altın güne 2873 dolardan başladı. Gün içinde en düşük 2857 dolar, en yüksek de 2885 dolar seviyesi görüldü. Şu sıralar 2863 dolardan işlem geçiyor.

GRAM ALTIN

Gram altın güne 3366 liradan başladı. Gün içinde en düşük 3354 lira, en yüksek de 3388 lira seviyesi görüldü. Şu sıralar 3363 liradan alıcı buluyor.

KAPALIÇARŞI'DA GRAM ALTIN

Kapalıçarşı'da gram altın 3373 liradan alınırken 3422 liradan satılıyor.

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