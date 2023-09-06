Altında yeni dönem başlıyor. Kota nedeniyle işler durma noktasına gelmişti

Mücevher İhracatçıları Birliği (MİB) tarafından yapılan açıklamada, hükümetin cari açıkla mücadele kapsamında altın ithalatına kota uygulayarak etkili bir adım attığı ancak kararın yan etkisi olarak üretimde ithalata bağımlı olan mücevher sektöründe işlerin bir anda durduğu aktarıldı.

Açıklamada, altına kota uygulanması nedeniyle iç piyasada altın fiyatları yükselince Türkiye'de üretim yapmak yerine yurt dışında üretilmiş ürünü ithal etmenin daha ucuz bir çözüm haline geldiği belirtilerek, bu kapsamda MİB Başkanı Burak Yakın liderliğinde buluşan sektör temsilcilerinin, hükümetten yetkili isimlerle bir araya gelerek sorunları ve çözüm önerilerini sunduğu hatırlatıldı.

Sektör temsilcilerinin Ankara'da, Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Osman Çelik ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Hafize Gaye Erkan ile bir araya geldiği anımsatılan açıklamada, görüşmede, MİB Başkanı Yakın'ın yaptığı sunumda, "mücevher sektörünün küresel rekabet gücünü ve kararın ihracatı nasıl etkileyeceğini" anlattığı kaydedildi.

ZİRAAT BANKASI VE VAKIF KATILIM DEVREYE SOKULDU

Açıklamada, sorunun çözümü amacıyla TCMB'nin katkılarıyla seri bir çalışma gerçekleştirildiği ve Ticaret Bakanlığı tarafından Birlik üyelerinin ihracat faaliyetlerinin cari açıkla mücadele kapsamında sekteye uğramaması amacıyla alınan önlemlerin MİB'e iletildiği belirtilerek şunlar kaydedildi:

"Karara göre, Mücevher İhracatçıları Birliği üyelerinin, 2023 Eylül ayı istisna olmak üzere her ayın ilk 5 günü, bir önceki ayın ihracat verilerini içeren gümrük beyannameleri ile birlikte başvurmaları halinde Ziraat Bankası ve Vakıf Katılım Bankası ihracatçılara ihtiyacı olan altını uluslararası piyasalarla aynı koşullarda temin edecek."

Öte yandan, Ticaret Bakanlığı tarafından alınan kararların duyurulduğu yazıda, uygulama ile ilgili olarak 2 bankanın yetkilendirildiği belirtildi.