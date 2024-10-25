Altındaki ralli terse döndü!

Kapalı Çarşı da altın fiyatları güne nasıl başladığı merak ediliyor. Pek çok kişi internetten araştırmaya başladı. Piyasalarda yükselişi ile ve güvenli liman olarak adlandırılan altın güne düşüş ile başladı.

23 Ekim’de 3 bin 166 TL seviyesine kadar gelen gram altın, 2 gün içinde 21 TL eriyerek 3 bin 145 TL’ye kadar geriledi.

Önceki ay 3 bin 53 TL olan gram altın, bir aylık süreçte 150 TL üzerinde artış kaydetti.

Küresel piyasalarda FED’in faiz indirimi sinyali ve Orta Doğu’daki savaş krizinin güvenli limanı etkilediği uzmanlar tarafından belirtiliyor.

Aşırı yükseliş gösteren altında ise ani geri çekilmeler yaşansa da ralliye devam edeceği de öne sürülüyor.

Kapalı Çarşı da altın tabelaları güne düşüş ile başladı. İşte altında son durum…

Gram altın: 3.145 TL

Çeyrek altın: 5.132 TL

Yarım altın: 10.258 TL

Tam altın: 20.444 TL

Gremse altın: 51.009 TL

Not: Bu haberimizde herhangi bir yatırım tavsiyesi bulunmamaktadır.