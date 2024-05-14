Altından değerli sakız

Kaynak: İHA
Altından değerli sakız
Kenger sakızının fiyatı, çeyrek altını geçerek adeta yarım altınla yarışır hale geldi.

Sivas'ta ilkbahar aylarında doğada kendiliğinden yetişen kenger bitkisinin kökünden elde edilen kenger sakızı, son zamanlarda göz kamaştırıcı bir popülerlik kazanmış durumda.

Kenger sakızının fiyatı, çeyrek altını geçerek adeta yarım altınla yarışır hale gelmiş durumda. Bu doğal sakızın toplanması oldukça zor olduğundan, toplayan kişi sayısının azlığı ve zorlu süreç nedeniyle fiyatlar hızla yükseliyor.

Kenger sakızının değeri sadece fiyatıyla değil, sağladığı sayısız fayda ile de dikkat çekiyor. Diş sağlığından yüz felci geçirenlerin yüz kaslarını çalıştırmalarına, mide ağrısı ve şişkinliğe, hatta migren rahatsızlığına kadar birçok alanda faydalı olduğu biliniyor. Bu nedenle, hem yerel halk hem de yurt dışından gelen talep oldukça yüksek.

Kenger sakızının satışını yapanlardan biri olan Abdurrahman Güler, bu doğal mucizenin özelliklerini ve fiyatındaki yükselişi şu şekilde açıklıyor:

"Kenger sakızı, topraktan çıkarılan bir mucize. Kenger bitkisini kesip kanatarak elde ediliyor. Kesilen yerden beyaz bir sıvı çıkıyor ve bu sıvı birkaç gün kuruduktan sonra toplanıyor. Bu süreç oldukça zahmetli olduğu için sakızın değeri de buna paralel olarak artıyor. Şu anda bir tanesi 20 lira, bir kilogramı ise tam 5 bin lira. Bu fiyatlar çeyrek altını geçmiş durumda ve kenger sakızı adeta altınla yarışır hale gelmiş durumda. Ancak sakızı kullanmadan önce iyice yıkanması gerekiyor. Bir hafta boyunca çiğnenebilir ve bu süreçte sağladığı faydalar ortaya çıkıyor."

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