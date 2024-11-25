Altından son durum ne oldu?

Donald Trump'ın ABD Başkanı seçilmesinin ardından büyük bir düşüş yaşayan altın kendine gelmeye başladı. Geçen hafta yüzde 5,49 kazanç sağlayan altın yeni güne nasıl başladı. Ons altın kaç dolar oldu?
İşte güncel altın fiyatları:
*** Gram altın satış fiyatı: 2.963 TL
***Çeyrek altın satış fiyatı: 4.845 TL
*** Yarım altın satış fiyatı: 9.691 TL
*** Tam altın satış fiyatı: 20.305 TL
*** Cumhuriyet altını satış fiyatı: 19.311 TL
*** Ons altın satış fiyatı: 2.717 dolar
Gram altın 2.963 liradan giriş yaparken, Kapalıçarşı'da altın fiyatlarında makas açıktı. İşte Kapalı çarşı altın fiyatları...