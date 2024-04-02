Altından tarihi rekor. Bildiğiniz tüm rakamları unutun

Altının ons fiyatı 2020 yılından bu yana en hızlı yükselişini gösterip, tarihi bir rekora ulaştı. Ons altın 2 bin 266 dolara ulaşarak rekor kırdı.

Fed ve Avrupa Merkez Bankası ECB'nin bu yıl faiz indirimine gideceğine yönelik beklentilerin artması sonrası özel fonlardan ve merkez bankalarından gelen taleplerle rekor tazeledi. Bu yükselişe jeopolitik gerilimler de etkili oldu.

Altının ons fiyatı martta yüzde 9,3 oranında yükseliş kaydetti. Bu yükseliş Temmuz 2020'den bu yana en büyük aylık artışı olarak kayıtlara geçti.

Londra'da bugün seans başlarında 2 bin 266,85 dolara kadar ulaşarak, rekor yineleyen dolar daha sonraki saatlerde 5 dolarlık kayıpla 2 bin 261 dolara geriledi.

Altının gram fiyatı ise Kapalıçarşı'da 2 bin 410 liradan işlem gördü. Çeyrek aldın ise 3.973 liradan işlem gördü. Cumhuriyet altını ise 16 bin 339 liradan fiyatlandı.

Serbest piyasada güncel altın satış fiyatları 16.15 itibarıyla şöyle:



Gram altın 2.410 lira

Çeyrek altın 3.973 lira

Yarım altın 8.213 lira

Cumhuriyet altını 16.339 lira