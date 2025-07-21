Altını olan havalara uçacak! Bugün neler oldu neler. İslam Memiş'ten kritik uyarı

Düzenleme: Kaynak: Halk TV
Altını olan havalara uçacak! Bugün neler oldu neler. İslam Memiş'ten kritik uyarı

Gram altın bugün rekor kırarak 4 bin 378 TL’ye ulaştı! Ons altın 3.364 doları görürken, İslam Memiş kritik uyarı yaptı. Memiş “Altın yeni yükseliş dalgasına hazır, Kasım’a kadar sürecek!” dedi.

Altın fiyatları yeni haftaya tarihi bir yükselişle başladı. 21 Temmuz 2025 Pazartesi günü gram altın, dolar/TL’deki artış ve küresel ons altın fiyatlarındaki ivmelenme ile 4 bin 378 TL’ye ulaşarak tüm zamanların rekorunu kırdı.

Saat 12.50 itibarıyla gram altın 4 bin 372 TL seviyesinde işlem görürken, ons altın 3.364 dolar bandında seyretti. Ons altın saat 16.45 saatinde 3 bin 380 dolardan işlem görüyor.

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Asya piyasalarında ons altın, haftaya yukarı yönlü bir seyirle giriş yaptı. ABD ve AB arasındaki ticaret görüşmeleri ile 1 Ağustos’ta sona erecek gümrük tarifesi süreci, ons altını 3.400 dolar seviyesine taşıyabilir. ABD vadeli altın kontratları da 3.358 dolar civarında dengelenmiş durumda.

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4500'Ü GÖREBİLİR

Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş, altın fiyatlarındaki dinlenme döneminin sona erdiğini belirtti. Memiş, “Altın yeni bir yükseliş dalgasına başlayacak. Kasım ayına kadar bu trend devam edebilir. Ons altında 3.500 dolar, gram altında ise 4.500 TL seviyeleri görülebilir” dedi.

Yatırımcılar, bu hafta Avrupa Merkez Bankası (ECB) ve ABD Merkez Bankası (Fed) kararlarına odaklandı. ECB’nin faizleri yüzde 2’de sabit tutması beklenirken, Fed’den faiz indirimi sinyali geldi. Bu gelişmeler, altına olan talebi artırabilir.

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21 Temmuz 2025 itibarıyla altın fiyatları şöyle:
Gram altın: Alış: 4 bin 338 TL, Satış: 4 bin 389 TL
Çeyrek altın: Alış 7 bin 108 TL, Satış: 7.162 TL
Yarım altın: Alış 14 bin 218 TL, Satış 14 bin 325 TL
Tam altın: Alış 28 bin 349 TL, Satış 28 bin 518 TL

Uzmanlar, altın fiyatlarındaki yükselişin uzun vadeli olabileceğini vurguluyor. Küresel ekonomik belirsizlikler ve merkez bankalarının politikaları, altına olan ilgiyi artırıyor. Yatırımcılar, portföylerini çeşitlendirmek için altını değerlendirebilir.

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