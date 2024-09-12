Altının gramı 2 bin 751 liradan işlem görüyor

Altının gram fiyatı, güne yükselişle başlamasının ardından 2.751 liradan işlem görüyor. Dün, ons fiyatındaki düşüşe paralel olarak satış ağırlıklı bir seyir izleyen gram altın, günü önceki kapanışa göre %0,4 düşüşle 2.745 liradan tamamladı. Yeni güne yükselişle başlayan gram altın, saat 10.30 itibarıyla %0,2 değer kazancıyla 2.751 lira seviyesinde bulunuyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 4.530 liradan, Cumhuriyet altını ise 18.070 liradan satılmakta.

Dün satış ağırlıklı bir seyir izleyen altının ons fiyatı, şu sıralarda %0,2 artışla 2.517 dolardan işlem görüyor.

Dünya genelinde ABD'de açıklanan enflasyon verileri sonrası pozitif bir hava dikkat çekerken, bugün Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) para politikası kararları yatırımcıların odağına yerleşti. ABD ekonomisinin "yumuşak iniş" yapabileceğine yönelik beklentiler güç kazandı ve yatırımcıların risk iştahındaki artış öne çıktı. Analistler, enflasyon oranlarında beklentiler dahilinde bir yavaşlamanın yaşandığını ve çekirdek enflasyon tarafında sınırlı da olsa direncin sürdüğünü belirtti. Fed'in bu ayki toplantısında 50 baz puanlık bir indirim yapma olasılığının azaldığı ifade edildi.

Bugün yurt içinde haftalık para ve banka istatistikleri, yurt dışında ise Avro Bölgesi'nde ECB'nin faiz kararı, ABD'de Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE), haftalık işsizlik maaşı başvuruları ve federal bütçe dengesi takip edilecek. Teknik açıdan altının ons fiyatında 2.530 ve 2.550 dolar seviyeleri direnç, 2.480 dolar seviyesi ise destek konumunda.