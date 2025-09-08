Altının gramı güne yükselişle başladı! İşte altında günün ilk rakamı (8 Eylül 2025)

Kaynak: AA
Altının gramı güne yükselişle başladı! İşte altında günün ilk rakamı (8 Eylül 2025)

Altının gramı, yeni güne yükselişle başlamasının ardından 4 bin 771 liradan işlem görüyor. Çeyrek altın 7 bin 870 liradan, cumhuriyet altını 31 bin 360 liradan satılıyor.

Altının gramı, cuma günü önceki kapanışın yüzde 1,4 üzerinde 4 bin 755 liradan tamamlamıştı. Yeni güne alış ağırlıklı başlayan altında gram fiyatı, saat 09.50 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,3 üzerinde 4 bin 771 lira seviyesinde bulunuyor.

Çeyrek altın 7 bin 870 liradan, cumhuriyet altını 31 bin 360 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı ise şu sıralarda yüzde 0,3 artışla 3 bin 598 dolardan işlem görüyor.

Altını tahtından etti yılın şampiyonu oldu! İslam Memiş tarih vererek uyardı: Kasım ayına dikkatAltını tahtından etti yılın şampiyonu oldu! İslam Memiş tarih vererek uyardı: Kasım ayına dikkat

ABD Merkez Bankasının (Fed) beklenenden daha fazla gevşeyebileceği öngörüsünün güçlenmesi varlık fiyatlamaları üzerinde etkili olmayı sürdürüyor.

ABD'de iş gücü piyasasına ilişkin veriler yatırımcılar tarafından değerlendirilirken, Fed'in gevşeme sürecine yönelik artan iyimserlikler başta altın olmak üzere kıymetli metaller üzerine etkili oluyor.

Para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed'in yıl sonuna kadar 2 faiz indirimi yapacağına yönelik beklentiler, öngörülerin altında kalan tarım dışı istihdam verisinin ardından 3'e yükseldi.

Bu durum, genellikle faiz ile ters korelasyon içerisinde olan altın fiyatlarının yükselmesine yol açıyor.

Analistler, bugün yurt içinde finansal yatırım araçlarının reel getiri oranları, yurt dışında ise Almanya'da sanayi üretimi ve dış ticaret dengesi, Avro Bölgesi'nde Sentix yatırımcı güven endeksinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan altının ons fiyatında 3 bin 600 dolar seviyesinin direnç, 3 bin 550 dolar seviyesinin destek konumunda olduğunu kaydetti.

Son Haberler
CHP İstanbul il binasına gerilim tırmandı
CHP İstanbul il binasına gerilim tırmandı
47 yıl 10 ay hapis cezasıyla aranıyordu! Zanlı yapılan operasyonla yakalandı
47 yıl 10 ay hapis cezasıyla aranıyordu! Zanlı yapılan operasyonla yakalandı
Devlet Bahçeli'den Öcalan'a yeni görev!
Devlet Bahçeli'den Öcalan'a yeni görev!
Sonbaharda göze gelmeyin
Sonbaharda göze gelmeyin
Tedirgin eden durum! Su seviyesi düştü, toplu balık ölümleri arttı
Tedirgin eden durum! Su seviyesi düştü, toplu balık ölümleri arttı