Altının gramında hızlı yükseliş sürüyor! Rekor üstüne rekor...

Altının gramı dün günü bir önceki kapanışın yüzde 1,7 üzerinde 4 bin 674 liradan tamamlamıştı. Yeni güne alış ağırlıklı başlayan altında gram fiyatı saat 09.50 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,15 üzerinde 4 bin 680 lira seviyesinde bulunuyor.

Çeyrek altın 7 bin 670 liradan, Cumhuriyet altını 30 bin 570 liradan satılıyor.

Altının onsu 6 işlem günü süren yükseliş serisinin ardından şu sıralarda yatay seyirle 3 bin 532 dolardan işlem görüyor.

Altın dur durak bilmeden yükselişine devam ediyor! (2 Eylül 2025)

ABD ekonomisine dair artan mali endişeler ve tarifelerinin yasal dayanağına yönelik soru işaretleri varlık fiyatlamaları üzerinde etkili oluyor.

ABD yönetiminin korumacı politikalarının ekonomiler üzerindeki etkilerine ilişkin belirsizlikler varlığını korurken, Federal Temyiz Mahkemesi'nin gümrük vergilerinin çoğunu yasa dışı bulmasıyla artan kaygılar, dün Başkan Donald Trump'ın açıklamalarının ardından yükseldi.

Trump, tarifeler konusunda Yüksek Mahkemeye başvurmayı düşündüklerini belirterek, mahkemeden hızlandırılmış karar talep edeceklerini bildirdi.

Analistler, Yüksek Mahkemenin tarifelerin yasa dışı olduğuna hükmetmesi halinde ABD ekonomisinin gümrük vergilerinden sağladığı geliri geri ödemek zorunda kalabileceğine dikkati çekerek, bu durumun ülkede bütçe açığının artabileceğine ilişkin kaygı seviyesini yükselttiğine işaret etti.

ALTININ ONS FİYATI REKOR TAZELEDİ

ABD ekonomisinde mali endişelerin öne çıkmasına neden olan bu gelişmeler, küresel düzeyde süregelen siyasi ve ekonomik belirsizliklerle birleşerek, tahvillerde satış baskısını güçlendirirken altın tarafında alımları destekledi.

Altının ons fiyatı dün 3 bin 540 dolara çıkarak rekor kırmasının ardından yeni işlem gününde de 3 bin 547 dolara yükselerek en yüksek seviyesini yukarı taşıdı. Ons altın şu sıralarda ise yatay seyirle 3 bin 532 dolardan alıcı buluyor.

Öte yandan, ABD Merkez Bankasının (Fed) bu ay faiz indirimine gitmesine kesin gözüyle bakılırken enflasyonun hızlanacağına ilişkin endişelerin gölgesinde Bankanın gelecek dönemde atacağı adımlara ilişkin öngörüler de yatırımcı kararlarında etkili oluyor.

Analistler, bugün yurt içinde enflasyon, yurt dışında ise Avro Bölgesinde ÜFE, dünya genelinde hizmet ve bileşik Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) ile ABD'de JOLTS açık iş sayısı başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan altının ons fiyatında 3 bin 550 dolar seviyesinin direnç, 3 bin 500 dolar seviyesinin destek konumunda olduğunu kaydetti.