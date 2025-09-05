Altının kaderi bugün belli olacak. Satacakları da alacakları da ilgilendiriyor

Hafta boyunca rekor üstüne rekor kıran altın fiyatları, bugün gözlerini saat 15.30’da açıklanacak ABD tarım dışı istihdam verilerine çevirdi. Küresel piyasalarda merakla beklenen bu veri, altın ve değerli metallerin kaderini belirleyecek. Pandemi sonrası ABD’de istihdam artışının en zayıf dönemlerinden birini işaret etmesi beklenen rapor, işgücü piyasasında yumuşama sinyalleri verebilir.

Eğer istihdam verileri beklentilerin altında kalır, işsizlik oranı ise öngörülerin üzerine çıkarsa, ABD borsalarında sert satışlar ve resesyon endişeleri tetiklenebilir. Bu durum, dolar kurunda ani dalgalanmalara yol açarak altın fiyatlarında keskin hareketliliklere neden olabilir. Ons altın, hafta başında 3.578 dolara ulaşarak tarihi zirvesini yeniledi. Bugün sabah 3.558 dolardan işlem görüyor.

Dolar/TL kurundaki yükselişle birlikte gram altın da rekor tazeledi. Resmi piyasalarda 3 Eylül’de 4.736 liraya ulaşan gram altın, bugün 4.717 liradan satılıyor. Ancak Kapalıçarşı’da gram altın 4.752 liradan alıcı buluyor, bu da piyasalar arasındaki fiyat farkını gözler önüne seriyor.

Uzmanlar, tarım dışı istihdam verisinin altın fiyatları üzerindeki etkisinin kritik olacağına dikkat çekiyor. Zayıf bir veri, güvenli liman olarak görülen altına talebi artırabilir.

Öte yandan, güçlü bir veri doları destekleyerek altın fiyatlarını baskılayabilir. Yatırımcılar, bu kritik veriyi yakından takip ederken, piyasalarda volatilitenin artması bekleniyor. Altın fiyatlarındaki hareketlilik, hem alıcıları hem de satıcıları doğrudan etkileyecek.