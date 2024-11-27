Altının kilogram fiyatı 3 milyon 66 bin 900 liraya yükseldi

Altın piyasasında en düşük 3 milyon lira, en yüksek 3 milyon 69 bin 500 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, gün sonunda yüzde 0,5 artışla 3 milyon 66 bin 900 lira oldu. Standart altının kilogram fiyatı dün günü 3 milyon 53 bin liradan tamamlamıştı.

KMKTP'de altında toplam işlem hacmi 1 milyar 615 milyon 324 bin 882,05 lira, işlem miktarı ise 528,84 kilogram oldu.

Tüm metallerde toplam işlem hacmi de 1 milyar 622 milyon 613 bin 283,93 lira düzeyinde gerçekleşti.

Altın borsasında bugün en fazla işlem yapan kurumlar Vakıf Katılım, Uğuras Kıymetli Madenler, Türkiye İş Bankası, Nil Kıymetli Madenler ve NMGlobal Kıymetli Madenler olarak sıralandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle: