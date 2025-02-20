Altının kilogram fiyatı ne kadar oldu? (20 Şubat 2025)

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogram fiyatı günün sonunda 3 milyon 534 bin liraya yükseldi.

Altın piyasasında en düşük 3 milyon 444 bin lira, en yüksek 3 milyon 557 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günün sonunda yüzde 0,1 artışla 3 milyon 534 bin lira oldu.

Standart altının kilogram fiyatı, dün günü 3 milyon 530 bin liradan tamamlamıştı.

KMKTP'de altında toplam işlem hacmi 6 milyar 419 milyon 917 bin 262,64 lira, işlem miktarı ise 1.843,06 kilogram oldu.

Tüm metallerde toplam işlem hacmi 6 milyar 558 milyon 429 bin 444,59 lira düzeyinde gerçekleşti.

Altın borsasında bugün en fazla işlem yapan kurumlar Yapı ve Kredi Bankası, Uğuras Kıymetli Madenler, İstanbul Altın Rafinerisi, Kuveyt Türk Katılım Bankası ile Altınbaş Kıymetli Madenler olarak sıralandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle: