Altının kilogram fiyatı uçuşa geçti

Gün içinde en düşük 2 milyon 810 bin lira, en yüksek ise 2 milyon 827 bin lira seviyelerini gören altın, gün sonunda yüzde 0,9'luk bir artış kaydederek 2 milyon 817 bin liradan işlem gördü. Cuma gününü 2 milyon 791 bin lira ile kapatan altın fiyatları, haftanın ilk iş gününde yukarı yönlü bir ivme kazandı.

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP), altın işlem hacmi 2 milyar 785 milyon 988 bin 426,22 lira seviyesinde gerçekleşirken, toplam işlem miktarı 1.005,95 kilogram olarak kaydedildi. Diğer kıymetli metallerde de hareketlilik yaşanırken, toplam işlem hacmi 2 milyar 866 milyon 810 bin 995,21 lira olarak belirlendi.

Günün en fazla işlem gerçekleştiren kurumları arasında NMGlobal Kıymetli Madenler, Vakıf Katılım Bankası, İstanbul Altın Rafinerisi, Türkiye Vakıflar Bankası ve Atanur Kuyumculuk öne çıkan isimler oldu. Bu kurumlar, piyasanın dinamiklerinde önemli bir rol oynayarak işlem hacmini şekillendirdi.

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