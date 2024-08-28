Altının kilogram fiyatında dikkat çeken düşüş

Gün içinde en düşük 2 milyon 794 bin lira, en yüksek ise 2 milyon 806 bin lirayı gören altının kilogram fiyatı, önceki kapanış fiyatına göre yüzde 0,4 düşüşle günü tamamladı. Dünkü kapanışta fiyat 2 milyon 805 bin lira olarak kaydedilmişti.

KMKTP'de bugün altın işlemlerinin hacmi 3 milyar 474 milyon 188 bin 200,99 lira olurken, toplam işlem miktarı 1.256,21 kilogram olarak gerçekleşti. Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 3 milyar 529 milyon 945 bin 609,69 lira düzeyine ulaştı.

Altın borsasında günün en fazla işlem gerçekleştiren kurumları ise sırasıyla İstanbul Altın Rafinerisi, Vakıf Katılım Bankası, İAR Döviz ve Kıymetli Madenler, AgaBullion Kıymetli Madenler ve NMGlobal Kıymetli Madenler olarak öne çıktı.

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