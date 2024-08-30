Altının yıl sonu göreceği rakamı verdi

Geçtiğimiz hafta altın piyasalarında başlayan hareketlenme, hem ons hem de gram altın fiyatlarının hızla yükselmesine neden oldu. Son verilere göre ons altın 2.526,76 dolardan işlem görürken, gram altın da 2.764,13 liraya kadar yükseldi. Ünlü piyasa uzmanları Selçuk Geçer ve Gökalp İçer, ons altının yıl sonu beklentileri hakkında değerlendirmelerde bulundu.

ALTIN HÂLÂ GÜVENLİ LİMAN

Piyasa analisti Selçuk Geçer, daha önce kaleme aldığı bir yazıda, altındaki artışı talebe bağlayarak, piyasaların özellikle kriz dönemlerinde altını güvenli bir liman olarak görmeye devam ettiğini belirtti. Geçer'in kriz olarak nitelendirdiği durum, dünya genelinde yükselen enflasyon, merkez bankalarının öngörülemeyen politika faizi kararları ve enflasyonla ilişkili olarak döviz kurlarında meydana gelen ani dalgalanmalardı. Bu tür belirsizlikler içerisinde, piyasaların altına yöneliminin olağan olduğunu ifade eden Geçer, canlı yayında altına ilişkin beklentilerini paylaştı.

Altın yatırımcılarının gündeminde yer alan ‘sene sonu altın fiyatları’ konusunu canlı yayında tartışan Selçuk Geçer ve Gökalp İçer, sene sonu beklentilerini açıkladılar. Geçer, İçer’e yönelttiği sorularla onu sıkıştırarak, yıl sonunda ons altının 3 bin doları görüp görmeyeceğini sordu. İçer ise, bu konuda dikkat çeken bir yanıt verdi.

"YIL SONUNDA 3 BİN DOLARA YAKLAŞABİLİR"

Geçtiğimiz dönemde 2.475 dolara kadar gerileyen ons altında toparlanma hızla gerçekleşmiş ve altın fiyatları yeniden 2.510 dolar seviyelerine çıkmıştı. Şu anda 2.526 dolar seviyesinden işlem gören ons altın hakkında değerlendirme yapan Gökalp İçer, Selçuk Geçer’in sorusuna cevap olarak, yıl sonunda ons altının 3 bin doları görmese bile bu seviyeye oldukça yakın bir noktada kapanış yapabileceğini belirtti. İçer'e göre, yıl sonuna kadar altın fiyatlarındaki yükselişin devam etmesi bekleniyor.

Altın piyasalarındaki bu hareketlenme, yatırımcıların enflasyon ve faiz oranları gibi belirsiz makroekonomik faktörlere karşı güvenli liman arayışlarının bir yansıması olarak değerlendiriliyor. Merkez bankalarının faiz kararları ve enflasyon beklentilerinin altın fiyatları üzerindeki etkisi büyük olurken, uzmanlar yıl sonuna kadar altın fiyatlarının yukarı yönlü hareketini sürdürebileceği öngörüsünde bulunuyor. Selçuk Geçer ve Gökalp İçer gibi ekonomistler, yatırımcıların bu belirsizlik ortamında güvenli liman olan altına olan ilgisinin devam edeceğini vurguluyor.