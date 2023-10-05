Altıntaş'ta otomobil şarampole devrildi: 1 yaralı

Kütahya'nın Altıntaş ilçesinde otomobilin yoldan çıkarak şarampole devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.

KAYNAK: İHA
Altıntaş'ta otomobil şarampole devrildi: 1 yaralı

Alınan bilgiye göre Altıntaş-Yalnızsaray karayolunda otomobil, seyir halindeyken yoldan çıkarak şarampole devrildi.

Kazada bir kişi yaralandı.

Yaralı şahıs, ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

aw045670-03.jpg

Öne Çıkanlar
MasterChef All Star 108 bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star 108 bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
Türk asıllı büyük alim ve meleklerin bacaklarına bakılıyor diye yıkılan rasathane
Türk asıllı büyük alim ve meleklerin bacaklarına bakılıyor diye yıkılan rasathane
Türk depremzedelere değil Suriyelilere milyon dolarlar yağacak. Ne Şekerbank ne ABD olayın üstünü örtemedi
Türk depremzedelere değil Suriyelilere milyon dolarlar yağacak. Ne Şekerbank ne ABD olayın üstünü örtemedi
MasterChef All Star 107 bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star 107 bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star’da mavi takım kim oldu? MasterChef kaptanlık oyununu kim kazandı?
MasterChef All Star’da mavi takım kim oldu? MasterChef kaptanlık oyununu kim kazandı?
Vatandaşlık satan AKP’li eski bakan
Vatandaşlık satan AKP’li eski bakan
Son Haberler
Fenerbahçe Avrupa'da coştu. Valencia'yı bozguna uğrattı Spor
Fenerbahçe Avrupa'da coştu. Valencia'yı bozguna uğrattı
Ali Koç Şansal Büyüka'nın Yeniçağ'daki yazısını örnek gösterdi: O hakemleri isim isim açıkladı Spor
Ali Koç Şansal Büyüka'nın Yeniçağ'daki yazısını örnek gösterdi: O hakemleri isim isim açıkladı
Japonya'nın doğusunda 6,6 büyüklüğünde deprem Dünya
Japonya'nın doğusunda 6,6 büyüklüğünde deprem
2023 kayıtlardaki en sıcak yıl olabilir Yaşam
2023 kayıtlardaki en sıcak yıl olabilir
Fenerbahçe'nin Spartak Trnava 11'i belli oldu. İsmail Kartal kararını verdi Spor
Fenerbahçe'nin Spartak Trnava 11'i belli oldu. İsmail Kartal kararını verdi
Beşiktaş Lugano karşısında. Şenol Güneş'ten flaş karar. İlk 11 belli oldu Spor
Beşiktaş Lugano karşısında. Şenol Güneş'ten flaş karar. İlk 11 belli oldu