Altıntaş'ta otomobil şarampole devrildi: 1 yaralı

Alınan bilgiye göre Altıntaş-Yalnızsaray karayolunda otomobil, seyir halindeyken yoldan çıkarak şarampole devrildi.
Kazada bir kişi yaralandı.
Yaralı şahıs, ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.
Kütahya'nın Altıntaş ilçesinde otomobilin yoldan çıkarak şarampole devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre Altıntaş-Yalnızsaray karayolunda otomobil, seyir halindeyken yoldan çıkarak şarampole devrildi.
Kazada bir kişi yaralandı.
Yaralı şahıs, ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.