Altmış altıya bağlamak deyimi ne anlama geliyor?

Altmış altıya bağlamak deyimi ne anlama gelir? Altmış altıya bağlamak deyimiyle ne anlatılmak istenir? İşte yanıtı...

KAYNAK: Haber Merkezi
Altmış altıya bağlamak deyimi ne anlama geliyor?

Altmış altıya bağlamak deyimiyle asıl anlatmak istenen şey; bir kişinin bir anlık durumu geçiştirmek için yapmış, çözüm bulmuş veya neticelendirmiş gibi göstermek anlamında kullanılmaktadır.

Çözüme kavuşturulmamış, yarım bırakılmış, üstün körü geçilmiş, başka zamana ötelenmiş olay ya da durum anlamına da gelir.

ALTMIŞ ALTIYA BAĞLAMAK DEYİMİNİN CÜMLE İÇİNDE KULLANILIŞI NASILDIR?

Evrakları da altmış altıya bağladığımıza göre pazartesi yine buradayız.

Hediye almayı unuttuğunu kabul etmeyince "alırız yahu kaçmıyoruz ya" diyerek olayı altmış altıya bağladı.

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