Alttan almak deyimi ne anlama geliyor?

Alttan almak deyimiyle asıl anlatmak istenen şey; Bir konuda tartışma yaşandıysa taraflardan birinin, olayın büyümemesi adına durumu yumuşatmak için hareket etmesi, sessiz kalması ya da karşı tarafın gönlünü hoş etmesi, özür dilemesi anlamlarını taşır.

Tartışma yaşamış çiftler birbirlerine değer veriyorlarsa genelde konu çok uzamaz ve aralarından biri 'alttan alır.'

ALTTAN ALMAK DEYİMİNİN CÜMLE İÇİNDE KULLANILIŞI NASILDIR?

Sevgilimin ailesiyle düğün konusunda birbirimize girdik ama mecbur alttan alacağım.

Annem ve Büşra tartıştı, Büşra alttan aldı ve gidip hemen özür diledi.