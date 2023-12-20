Alttan güreşmek deyimi ne anlama geliyor?

Kaynak: Haber Merkezi
Alttan güreşmek deyimi ne anlama geliyor?
Alttan güreşmek deyimi ne anlama gelir? Alttan güreşmek deyimiyle ne anlatılmak istenir? İşte yanıtı...

Alttan güreşmek deyimiyle asıl anlatmak istenen şey; Bir işi yaparken kendini çok fazla hırpalamadan, gizli gizli kanıtlama çabası gütmeden ve sonucunda kazanacağını bilerek iş yapma anlamında kullanılan bir deyimdir.

Kişi bir işte başarılı olmak için sessiz sedasız çalışır ve çevresine bu durumu hiç hissettirmez, başarılı olması ise tesadüf eseri gibi görülür.

ALTTAN GÜREŞMEK DEYİMİNİN CÜMLE İÇİNDE KULLANILIŞI NASILDIR?

Sınava çalışmadı sanıyorduk, alttan güreşiyormuş 90 aldı.

İşte çalışırken meğer alttan güreşmiş müdür olunca anladık.

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