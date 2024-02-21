Altun’un serbest bırakılmasına savcılığın yaptığı itiraz reddedildi

Kaynak: Haber Merkezi
Altun’un serbest bırakılmasına savcılığın yaptığı itiraz reddedildi
Feyza Altun’un adli kontrol şartıyla serbest bırakılması kararına savcılığın yaptığı itiraz reddedildi.

Avukat Feyza Altun’un, yaptığı şeriat paylaşımına ilişkin tutuklama talebiyle Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edilmiş ve daha sonra adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı. Altun’un serbest bırakılması hakkında savcılığın yaptığı itirazın reddedildiği belirtildi.

NE OLMUŞTU?

Sosyal medya hesabından bir takipçisine yaptığı şeriat yorumu sebebiyle gözaltına alınan Feyza Altun, tutuklama talebiyle Sulh Ceza Hakimliği’ne sevk edilmişti. Daha sonra ise yurtdışına çıkış yasağı ve haftada iki gün karakola imza atma şartıyla adli kontrolle serbest bırakılmıştı.

Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığı, Altun’un serbest bırakılması kararına itiraz etmişti.

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