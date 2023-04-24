Alüminyum folyonun büyük faydası ortaya çıktı

Alüminyum folyonun yorgunluğa, vücut şişliklerine ve ağrılara iyi geldiğini ortaya çıkması dikkat çekti.

Alüminyum folyonun büyük faydası ortaya çıktı

Posta’da yer alan habere göre; Alüminyum folyo, genellikle mutfakta kullanılan malzemelerden biri olarak kullanıldığı biliniyor. Ancak alüminyum folyonun sağlık alanında da kullanılabildiği ortaya çıktı.

Bazı yemeklerin pişirilmesinde ve yemeklerin bozulmaması için sarmakta tercih edilen alüminyum folyo, mutfaktaki kullanımın çok daha ötesinde fayda sağladığı bildirildi.

Yorgunluğa, vücut şişliklerine ve ağrılara iyi gelmesi için alüminyum folyo kullanabileceğiniz vurgulandı.

AĞRILI BÖLGEYİ ALÜMİNYUM FOLYO İLE SARIN

Vücudunuzda ağrıyan bölgeye alüminyum folyo ile sararak iyileştirebilirsiniz. Ağrılı bölgeye folyoyu rulo şeklinde sarın ve 8 ila 12 saat boyunca bekletin. Bu işlemi 10-12 gün boyunca her gün yaptığınız takdirde kas ağrılarınızın azaldığını hatta geçtiğini görebilirsiniz. Amerikalı araştırmacılar, doktorların taze yanıkları folyo ile tedavi ettiğini ve oldukça başarılı olduğunu söylüyor.

YÜZÜNÜZE KOYUN YORGUNLUĞUNUZU ALSIN

Ağrıları azaltan alüminyum folyo, yorgunluğunuzu da alır. Yıllardır bu amaçla kullanılan ve son derece etkili olan alüminyum folyonun yorgunluğunuzu alması için dondurucuya yerleştirmeniz ve bir süre beklettikten sonra yüzünüze yapıştırmanız gerekiyor.

GÖZ ALTI TORBALARINIZDAN KURTULUN

Yüzünüzle aynı uzunlukta birkaç şerit alüminyum folyo kesin ve yatmadan önce folyo şeritlerini dondurucuya yerleştirin.

Sabah uyandığınızda bu şeritleri yüzünüze ve göz altı bölgenize yerleştirip yaklaşık 1 saat bekleyin. Yüzünüzdeki tüm şişliklerin indiğini muhtemelen göreceksiniz.

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