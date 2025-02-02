Alvaro Morata, Galatasaray için İstanbul'a geldi

Düzenleme: Kaynak: AA
Alvaro Morata, Galatasaray için İstanbul'a geldi

Galatasaray Kulübünün geçici transfer görüşmesi yürüttüğü İspanyol santrfor Alvaro Morata, İstanbul'a geldi.

Atatürk Havalimanı Genel Havacılık Terminali'ne iniş yapan 32 yaşındaki oyuncuyu kulüp yetkilileri ile sarı-kırmızılı taraftarlar karşıladı.

Havalimanı çıkışında açıklamada bulunan Morata, "Formayı giyip taraftara gururlu anlar yaşatmak için sabırsızlanıyorum. Her şeyimi vermek için geldim buraya. Osimhen'le beraber iş birliği yapıp elimden gelen her şeyi yapmaya çalışacağım." diye konuştu.

SEZON PERFORMANSI

İtalya Serie A takımlarından Milan'da bu sezon Alvaro Morata 25 maçta süre aldı.

Tecrübeli futbolcu bu karşılaşmalarda 6 gol ve 2 asistle oynadı.

İspanyol golcü sezon başında Atletico Madrid'den Milan'a Transfer olmuştu.

MORATA'NIN KARİYERİ

Futbol kariyerine Real Madrid'in altyapısında başlayan Alvaro Morata, 2014'te Juventus'a imza attı.

Morata sonrasında bir kez daha Real Madrid formasını giyerken Chelsea ve Atletico Madrid'de de oynadı.

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