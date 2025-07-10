Alvaro Morata Galatasaray'a kazandırarak gidecek!

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Alvaro Morata Galatasaray'a kazandırarak gidecek!

Galatasaray'da ocak ayına kadar sözleşmesi bulunan Alvaro Morata, İtalya'ya dönmeye hazırlanıyor. İspanyol oyuncunun transferinden sarı-kırmızılıların büyük bir fesih bedeli alabileceği iddia edildi.

Galatasaray'da Victor Osimhen transferinin yanında Morata'nın ayrılığı da gündemde. İtalyan ekibi Como ile anlaşmaya varan yıldız oyuncu, Galatasaray'ın kasasına 6 milyon euro hediye edecek.

Milan'dan 1 yıllığına kiralanan Morata'nın sözleşmesi Galatasaray ile devam ediyor. Sarı-kırmızılılardan ayrılmayı kafasına koyan Morata, Como ile anlaşmış durumda. Bu durumu fırsata çeviren Galatasaray yönetimi, Morata'dan fesih bedeli için tazminat istedi.

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Sarı-kırmızılı kulüpten ayrılıp Como’ya gitmeye hazırlanan Alvaro Morata için Galatasaray'ın 6 milyon euro fesih bedeli alacağı iddia edildi.

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