Alvaro Morata Galatasaray'a kazandırarak gidecek!

Galatasaray'da Victor Osimhen transferinin yanında Morata'nın ayrılığı da gündemde. İtalyan ekibi Como ile anlaşmaya varan yıldız oyuncu, Galatasaray'ın kasasına 6 milyon euro hediye edecek.

Milan'dan 1 yıllığına kiralanan Morata'nın sözleşmesi Galatasaray ile devam ediyor. Sarı-kırmızılılardan ayrılmayı kafasına koyan Morata, Como ile anlaşmış durumda. Bu durumu fırsata çeviren Galatasaray yönetimi, Morata'dan fesih bedeli için tazminat istedi.

Sarı-kırmızılı kulüpten ayrılıp Como’ya gitmeye hazırlanan Alvaro Morata için Galatasaray'ın 6 milyon euro fesih bedeli alacağı iddia edildi.