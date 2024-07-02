Alvaro Morata kararını açıkladı

Uzun zamandır adı Fenerbahçe ile anılan, Suudi Arabistan kulüplerinin peşinden koştuğu Alvaro Morata, geleceğine dair önemli bir karar aldı.

İspanyol forvet, önümüzdeki sezon da Atletico Madrid için mücadele etmeye devam edeceğini duyurdu.

Morata, “Bu formayla kazanmanın nasıl bir his olduğunu hayal bile edemiyorum. Ve bunu başaran kadar zorlamayı bırakmayacağım." ifadelerini kullandı.

Ünlü spor muhabiri Fabrizio Romano’nun aktardığına göre; Morata bugün Suudi Arabistan’dan gelen tüm cazip teklifleri geri çevirdi ve kariyeri ile ilgili noktayı koydu.

Real Madrid, Juventus ve Chelsea gibi dev kulüplerde forma giymiş deneyimli golcü, geçen sezon La Liga’da çıktığı 32 maçta 15 gol atarak klasını konuşturdu.