Alya oğlu için gözünü kararttı! Evlilik teklifini kabul edecek mi?

Başrollerini Ozan Akbaba ve Sinem Ünsal’ın paylaştığı Uzak Şehir, ünlü Lübnan dizisi ‘Al Hayba’nın uyarlaması olarak ekrana geliyor.

Son bölümde Alya, Cihan'ın evlenme teklifini reddetmiş bu durum büyük bir gerilime yol açmıştı.

Cihan, Alya'ya evlenme şartı koyarken, Sadakat son kozunu oynamaya karar verdi. Bu durum Alya’yı daha da sinirlendirdi.

YENİ FRAGMANDA ALYA GÖZÜNÜ KARATTI

Uzak Şehir 5. bölüm fragmanı merakla beklenirken, Alya ve Cihan arasında yaşanacak yeni gelişmeler büyük merak konusu oldu.

Alya, Cihan Deniz ile evlenme teklifini kabul ederse, oğluna kavuşabilecek mi? Yoksa cezaevine girecek ve oğlu ile vedalaşmak zorunda mı kalacak?