Alzheimer hastası kadın kayıplara karıştı

Kaynak: İHA
Alzheimer hastası kadın kayıplara karıştı

Bilecik’te 69 yaşındaki Alzheimer hastası kadından haber alınamıyor.

Bilecik Bayırköy beldesinde yaşayan Maksude Ubuz isimli kadın dün öğle saatlerinden sonra bulunduğu Akkaya civarındaki tarlasınnda kayboldu. Maksude Ubuz'un eşi olan Mahmut Ubuz polisi arayarak kayıp ihbarında bulundu. Olay yerine yaşlı kadını aramak için ekipler intikal edilirken, Bayırköy Belediyesi kayıp vatandaş için harekete geçerek sosyal medya hesabında yaptı. Paylaşımda, ‘'Beldemiz halkından Mahmut Ubuz'un eşi Maksude Ubuz, bugün öğle saatlerinde bulundukları Akkaya mevkiinden kaybolmuştur. Gören ya da bulanların, Bayırköy Belediyesine haber vermeleri önemle rica olunur'' ifadelerini paylaştı.

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