24 Aralık 2022 Cumartesi
İstanbul Hava durumu İstanbul 14°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Keşfet
  • >
  • Alzheimer kadınlarda neden daha sık görülür? Alzheimer’ın belirtileri neler?

Alzheimer kadınlarda neden daha sık görülür? Alzheimer’ın belirtileri neler?

Alzheimer hastalığının kadınlarda daha fazla görüldüğü somut olarak ispatlanmıştır. Uzmanlar Alzheimer’ın kadınlarda neden daha sık görüldüğü üzerine bir dizi çalışmalar yürütmektedir. Buna göre son dönemde Alzheimer’ın kadınlarda görülme sıklığına dair bazı çalışmalar yapıldı. Peki, Alzheimer kadınlarda neden daha sık görülür? Alzheimer’ın belirtileri neler?

Haber Giriş: 24 Aralık 2022 Cumartesi - 14:44
Takip Et

Alzheimer kadınlarda neden daha sık görülür? Alzheimer’ın belirtileri neler?

Alzheimer kadınlarda neden daha sık görülür? Alzheimer’ın belirtileri neler?
+
Aa
-

Alzheimer hastalığının kadınlarda erkeklere göre daha sık görülmektedir. Alzheimer hastalığı üzerinde çalışan uzmanlar bu konuya açıklık getirdi. Peki, Alzheimer kadınlarda neden daha sık görülür? Alzheimer’ın belirtileri neler?

Kadınların ortalama yaşam sürelerinin uzun olması, erkeklere kıyasla depresyon oranının daha yüksek olması, menopoz sonrasında östrojen seviyesinin düşüşüne bağlı olarak beynin koruma kalkanlarından birisini kaybetmesi (östrojen zihinsel keskinliğe faydası gösterilen bir hormon) şimdiye kadar öne sürülen en kuvvetli hipotezler.

Vücudumuz yabancı bir şeyle (canlı ya da cansız olabilir. Vücuda giren bir bakteriden tutun da elinize batan kıymığa kadar) karşılaştığında savunma hücreleri harekete geçer ve bir reaksiyon oluşturur. Bu reaksiyonun adı inflamasyondur. Bazen hiçbir şey olmadan vücutta bazı mekanizmalar bozulduğunda kendiliğinden de bu reaksiyonlar oluşabilir. Nedeni bilinmeyen birçok hastalığın kökeninde inflamatuar reaksiyon rol alır. Multiple skleroz, Alzheimer hastalığı gibi hastalıklarda da nedeni tam olarak belirlenemeyen bu inflamatuar reaksiyon söz konusudur. İnflamatuar reaksiyonda bağışıklık hücrelerimiz yer alır. C3 adı verilen bağışıklık sisteminin parçası bir protein üzerinde yapılan bu yeni çalışmada ilginç bulgular elde edilmiş.

Dr. Stuart Lipton ve arkadaşlarının Lipton's laboratuvarlarında yaptıkları araştırmada, komplement sistemi proteinlerinden olan C3'ün özel bir formunun (kimyasal bir reaksiyonla oluşan SNO-C3 formu) kadın Alzheimer hastalarının beyninde erkek Alzheimer hastalara kıyasla 6 kat daha fazla görüldüğü saptandı. Son yapılan çalışmalar, SNO-C3'ün beynin çöpçü hücreleri olan mikrogliaları aktive ederek, beyin hücreleri arasındaki iletişimi sağlayan bağlantılar olan sinapsları yok ettiğini gösteriyor. Normalde mikroglialar, beyinde gereksiz olan ve temizlenmesi elzem olan artıkları yok ederler.

Alzheimer'in tedavisinde, mikroglilaların fonksiyonlarını artırarak, beynin amiloid plakları ve tau yumaklarından temizlenmesi de çalışılan konulardan birisi. SNO-C3ün etkisiyle mikroglialar beynimizin ihtiyacı olan sinapsları da yok etmeye başlıyorlar. Sinaps kaybı zamanla nöronların ölümüne neden oluyor ve Alzheimer'i tetikliyor.

Menopozla birlikte östrojenin azalması kanda NO artışına neden oluyor. O da SNO-C3 formunun oluşmasını kolaylaştırıyor. SNO-C3 beynin çöpçü hücreleri olan mikrogliaları aktive edip faydalı sinapsları yok etmesine neden oluyor. Bu durum da beyin hücrelerinin ölümüne yol açıyor.

Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Nostradamus'un 2023 kehanetleri nefesleri kesti
1
﻿Nostradamus'un 2023 kehanetleri nefesleri kesti
﻿Nostradamus'un 2023 kehanetleri nefesleri kesti
﻿Savaş gazisi doğum günü ve yıldönümü tarihlerini yazdı 6 kez büyük ikramiye kazandı
2
﻿Savaş gazisi doğum günü ve yıldönümü tarihlerini yazdı 6 kez büyük ikramiye kazandı
﻿Savaş gazisi doğum günü ve yıldönümü tarihlerini yazdı 6 kez büyük ikramiye kazandı
﻿Emekli ve memurların ne kadar zam alacağını açıkladı. Bakan Bilgin canlı yayında konuştu
3
﻿Emekli ve memurların ne kadar zam alacağını açıkladı. Bakan Bilgin canlı yayında konuştu
﻿Emekli ve memurların ne kadar zam alacağını açıkladı. Bakan Bilgin canlı yayında konuştu
﻿Antalyaspor'da Nuri Şahin çıkmadı
4
﻿Antalyaspor'da Nuri Şahin çıkmadı
﻿Antalyaspor'da Nuri Şahin çıkmadı
﻿Ali Babacan AKP dönemindeki en büyük pişmanlığını açıkladı: Keşke avaz avaz bağırıp...
5
﻿Ali Babacan AKP dönemindeki en büyük pişmanlığını açıkladı: Keşke avaz avaz bağırıp...
﻿Ali Babacan AKP dönemindeki en büyük pişmanlığını açıkladı: Keşke avaz avaz bağırıp...
﻿Vidalı sandıktaki çürümüş cesedin sırrı çözüldü. 1 kişi gözaltına alındı
6
﻿Vidalı sandıktaki çürümüş cesedin sırrı çözüldü. 1 kişi gözaltına alındı
﻿Vidalı sandıktaki çürümüş cesedin sırrı çözüldü. 1 kişi gözaltına alındı
﻿Burak Özçivit'ten baba oğul saati. Fahriye yorumsuz bırakmadı
7
﻿Burak Özçivit'ten baba oğul saati. Fahriye yorumsuz bırakmadı
﻿Burak Özçivit'ten baba oğul saati. Fahriye yorumsuz bırakmadı
﻿Tofaş üretime 15 gün ara veriyor
﻿Tofaş üretime 15 gün ara veriyor
﻿Tofaş üretime 15 gün ara veriyor
﻿CHP'li büyükşehir belediye başkanlarından ortak bildiri
﻿CHP'li büyükşehir belediye başkanlarından ortak bildiri
﻿CHP'li büyükşehir belediye başkanlarından ortak bildiri
﻿Konya'da vahşet: Baba iki kızını bıçaklayarak öldürdü, polise teslim oldu
﻿Konya'da vahşet: Baba iki kızını bıçaklayarak öldürdü, polise teslim oldu
﻿Konya'da vahşet: Baba iki kızını bıçaklayarak öldürdü, polise teslim oldu
﻿Güney Afrika'da gaz tankeri faciası: 8 ölü
﻿Güney Afrika'da gaz tankeri faciası: 8 ölü
﻿Güney Afrika'da gaz tankeri faciası: 8 ölü
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.