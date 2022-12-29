Türk bilim insanından çığır açacak yeni yöntem. Tedavisi bulunmayan hastalıklar tarihe karışabilir

Türk bilim insanı ve Almanya Helmholtz Enstitüsü Direktörü Profesör Doktor Ali Ertürk CNN Türk’te dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Ertürk, yeni geliştirdikleri tedavi sisteminin detaylarını anlattı. Böylece kanser gibi henüz tedavisi bulunmayan hastalıklar, yakında tarihe karışabilir. Bu hastalıkların tedavisine giden süreç için kapıyı ilk açan isimlerden biri ise Türk bilim insanı Profesör Doktor Ali Ertürk.

Dünyada bir ilke imza atan bilim insanı, kendi geliştirdiği ve tıpta yeni bir devrin öncülüğünü yapacak olan DISCO-MS sistemini anlattı.

Ertürk, bu sistemin Alzheimer hastalığı için önceden mümkün olmayan erken tanı ve tedavi yolları açabileceğini söyledi.

Türk bilim insanı, geliştirdiği yeni sistem sayesinde Alzheimer ve kanser gibi hastalıklarla ilgili çalışmaların hiç olmadığı kadar hız kazanacağını vurguladı.

Ertürk, bu sistem yardımıyla önümüzdeki 10 yıl içinde Alzheimer tedavisinde ciddi yol kat edileceğine dikkat çekti.