29 Aralık 2022 Perşembe
İstanbul Hava durumu İstanbul 14°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Sağlık
  • >
  • Türk bilim insanından çığır açacak yeni yöntem. Tedavisi bulunmayan hastalıklar tarihe karışabilir

Türk bilim insanından çığır açacak yeni yöntem. Tedavisi bulunmayan hastalıklar tarihe karışabilir

Türk bilim insanı Profesör Doktor Ali Ertürk, yeni geliştirdikleri tedavi sistemini anlattı.

Haber Giriş: 29 Aralık 2022 Perşembe - 09:22
Takip Et

Türk bilim insanı Ali Ertürk çığır açacak yeni tedavi sistemini açıkladı. Dünyada bir ilk

Türk bilim insanından çığır açacak yeni yöntem. Tedavisi bulunmayan hastalıklar tarihe karışabilir
+
Aa
-

Türk bilim insanı ve Almanya Helmholtz Enstitüsü Direktörü Profesör Doktor Ali Ertürk CNN Türk’te dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Ertürk, yeni geliştirdikleri tedavi sisteminin detaylarını anlattı. Böylece kanser gibi henüz tedavisi bulunmayan hastalıklar, yakında tarihe karışabilir. Bu hastalıkların tedavisine giden süreç için kapıyı ilk açan isimlerden biri ise Türk bilim insanı Profesör Doktor Ali Ertürk.

Dünyada bir ilke imza atan bilim insanı, kendi geliştirdiği ve tıpta yeni bir devrin öncülüğünü yapacak olan DISCO-MS sistemini anlattı.

Ertürk, bu sistemin Alzheimer hastalığı için önceden mümkün olmayan erken tanı ve tedavi yolları açabileceğini söyledi.

Türk bilim insanı, geliştirdiği yeni sistem sayesinde Alzheimer ve kanser gibi hastalıklarla ilgili çalışmaların hiç olmadığı kadar hız kazanacağını vurguladı.

Ertürk, bu sistem yardımıyla önümüzdeki 10 yıl içinde Alzheimer tedavisinde ciddi yol kat edileceğine dikkat çekti.

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Cumhur İttifakı'nda fırtınalar koparacak İstanbul anketi
1
﻿Cumhur İttifakı'nda fırtınalar koparacak İstanbul anketi
﻿Cumhur İttifakı'nda fırtınalar koparacak İstanbul anketi
﻿Soylu ile Bakan Bozdağ Erdoğan'ın gözlerinin önünde kapıştı. Kabine toplantısından dışarıya bilgi sızdı
2
﻿Soylu ile Bakan Bozdağ Erdoğan'ın gözlerinin önünde kapıştı. Kabine toplantısından dışarıya bilgi sızdı
﻿Soylu ile Bakan Bozdağ Erdoğan'ın gözlerinin önünde kapıştı. Kabine toplantısından dışarıya bilgi sızdı
﻿Ecem Erkek 2022 yılını o yemeğe benzetti
3
﻿Ecem Erkek 2022 yılını o yemeğe benzetti
﻿Ecem Erkek 2022 yılını o yemeğe benzetti
﻿AKP ve MHP'de olağanüstü hal ilan ettirecek anket
4
﻿AKP ve MHP'de olağanüstü hal ilan ettirecek anket
﻿AKP ve MHP'de olağanüstü hal ilan ettirecek anket
﻿Sigaraya dev zam
5
﻿Sigaraya dev zam
﻿Sigaraya dev zam
﻿Diyanet Bekir Bozdağ’ı dinlemedi. Yüzde 70 zam
6
﻿Diyanet Bekir Bozdağ’ı dinlemedi. Yüzde 70 zam
﻿Diyanet Bekir Bozdağ’ı dinlemedi. Yüzde 70 zam
﻿Erdoğan'ın 2019'daki EYT sözleri gündeme geldi: Seçimi kaybetsek de yokum
7
﻿Erdoğan'ın 2019'daki EYT sözleri gündeme geldi: Seçimi kaybetsek de yokum
﻿Erdoğan'ın 2019'daki EYT sözleri gündeme geldi: Seçimi kaybetsek de yokum
﻿Selfie çekerken trenden düşüp öldü
﻿Selfie çekerken trenden düşüp öldü
﻿Selfie çekerken trenden düşüp öldü
﻿Ordu Üniversitesi akademik personel alacak
﻿Ordu Üniversitesi akademik personel alacak
﻿Ordu Üniversitesi akademik personel alacak
﻿Kontrolden çıkan otomobil seyir halindeki araca çarparak durdu: 2 ölü, 3 yaralı
﻿Kontrolden çıkan otomobil seyir halindeki araca çarparak durdu: 2 ölü, 3 yaralı
﻿Kontrolden çıkan otomobil seyir halindeki araca çarparak durdu: 2 ölü, 3 yaralı
﻿Adana Kozan SYDV 2 işçi alacak
﻿Adana Kozan SYDV 2 işçi alacak
﻿Adana Kozan SYDV 2 işçi alacak
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.