Editör: Beyza Damgacıoğlu

İnsanlar özellikle de korkutan hastalıklara karşı çözümü doğal besinlerde arıyor. Bu hastalıklardan birisi olan alzheimer hastalığına iyi gelen doğal besin listesi ortaya çıktı.

İşte alzheimera iyi gelen besin listesi…

-Yeşil Çay

-Köri

-Limon

-Yaban Mersini

-Balık ve Deniz Ürünleri

-Avokado

-Badem

-Ispanak

-Adaçayı

-Reyhan

-Havuç SuyuYeşil Çay

-Köri

-Limon

-Yaban Mersini

-Balık ve Deniz Ürünleri

-Avokado

-Badem

-Ispanak

-Adaçayı

-Reyhan

-Havuç Suyu

-Papaz Eriği

ALZHEİMER NEDİR?

Alzheimer, yaygın görülen bir demans türü olup beyin hücrelerinin yok olmasına neden olan ilerleyici bir nörolojik hastalıktır. Düşünce, hafıza ve davranış fonksiyonlarında azalmaya neden olan bu hastalıkta belirtiler yaşla birlikte yavaş yavaş ortaya çıkar.

ALZHEİMER BELİRTİLERİ NELERDİR?

-Bilinç bulanıklığı

-Kişinin bulunduğu ortama adapte olmakta zorlanması

-Kişinin iyi bildiği yerlerde kaybolması

-Konuşma ve dil becerilerine ilişkin sorunlar

-Saldırganlık, aile ve arkadaşlarından olağan dışı taleplerde bulunma, çevreye karşı şüphe duyma gibi kişilik bozukluklarının gelişimi

-Halüsinasyon ve sanrılar

-Motivasyon ve öz saygı düşüklüğü

-Kişilerin günlük aktivitelerini yardımsız yapmakta zorluk çekmesi

-Kişinin hatırlayamadığı olayları inkar etmesi

-Kaygı ve depresyon