Yalova'da büyük tehlike. 2 km açıkta ortaya çıktı

Kaynak: Haber Merkezi Taner Yener
Yalova'da büyük tehlike. 2 km açıkta ortaya çıktı
Yalova’nın Tigem açıklarında kürek sörfü yapmak için denize açılan bir vatandaş, denizin ortasından lağım suyu çıktığını fark etti. O anları cep telefonu kamerasıyla kaydeden vatandaş, Tigem sahilinin çok kötü koktuğunu, ve yetkililerin duruma el atması gerektiğini söyledi.

Yalova’nın Tigem açıklarında Kürek Sörfü yapmak isteyen vatandaş takımlarını giyerek denize açıldı.

Vatandaş, sörf yaptığı sırada denizin ortasından lağım suyu çıktığını fark etti. Lağım suyu nedeniyle tüm sahilin çok kötü koktuğunu ifade eden vatandaş yetkililerden yardım istedi.

“DENİZİN ORTASINDAN LAĞIM SUYU ÇIKIYOR”

Vatandaş yaşanan olayı cep telefonu kamerasına kaydederek, “Denizin ortasından gerçekten lağım suları çıkıyor arkadaşlar. Kim el atar ne yapar bilmiyorum ama gerçekten iğrenç bir görüntü ve iğrenç kokuyor. Bütün sahil gerçekten iğrenç kokuyor. Bu duruma belediye mi el atıyor kim el atıyor bilmiyorum ama gerçekten derin deşarj olayını abartmışsınız. Yani bir bok çıkmadığı kalıyor arkadaşlar ya. Bu ne?” ifadeleri kullandı.

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Yaşanan olay sosyal medyada gündem olurken, Yalova’da yaşayan vatandaşlar denize lağım suyu karıştırılmasına isyan etti. Bazı sosyal medya kullanıcıları, paylaşılan videonun altına Yalova Belediye Başkanı Mehmet Güler’in sosyal medya hesabını etiketledi.

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