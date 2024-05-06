Fenerbahçe 2 dakikada kabusu yaşadı. İsmail Kartal büyük risk aldı

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Fenerbahçe 2 dakikada kabusu yaşadı. İsmail Kartal büyük risk aldı
Konyaspor ile karşılaşan Fenerbahçe gelen sakatlık haberleri ile irkildi.

Trendyol Süper Lig’in 35. Haftasında Fenerbahçe deplasmanda Konyaspor ile karşılaşıyor.

Konya Büyükşehir Stadyumu’nda golsüz eşitlik devam ederken Fenerbahçe kabusu yaşadı.

Karşılaşmanın 52. Dakikasında Sarı-lacivertlilerde Osayi-Samuel sakatlanarak yerini Mert Müldür’e bıraktı.

Bu gelişmenin ardından hemen 1 dakika sonra ise İrfan Can sakatlanarak oyundan çıktı. Yıldız futbolcunun yerine Cengiz Ünder oyuna dahil oldu.

İlk yarıda Ferdi'ye yapılan hareket sonrası yedek kulübesinden fırlayan Mert Müldür itirazı nedeniyle henüz sahaya çıkmadan sarı kart görmüştü.

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