Erdoğan Hamas lideriyle görüştü

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Erdoğan Hamas lideriyle görüştü
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ateşkes teklifini kabul eden Hamas'ın lideri Haniyye ile telefonda görüştü.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı öncesi Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Erdoğan, görüşmeye ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Kabine toplantısı öncesi Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiğini bildirdi.

Heniyye ile görüşmesinde Gazze’deki çatışmaların ve şiddetin sona erdirilmesi için ortaya konan çabaları ele aldıklarını belirten Erdoğan, Hamas’ın ara buluculardan aldığı ateşkes önerisini onaylamasını değerlendirdiklerini ve Hamas’ın Türkiye’nin telkinleri ile verdiği kararı olumlu bulduğunu ifade etti.

Ayrıca görüşmede, İsrail’in de kalıcı ateşkes için adım atması gerektiğini vurguladığını belirten Erdoğan, Batılı ülkeler başta olmak üzere tüm tarafların, ateşkes için İsrail’e gereken baskıyı yapma çağrısında bulundu.

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