Alzheimer'a yakalanmanın belirtisi tuvalette ortaya çıkıyor. Bunu yapanların tamamı Alzheimer'a yakalandı

Alzheimer teşhisi konmadan önceki senelerde hastalar toplam 123 tıbbi sorun yaşadı. Uzman araştırmacılar buradan on nörodejeneratif hastalıkla en sık ilişkili olduğunu belirlediler.

Yakın tarihte yapılan bir çalışma sonrası, tuvaletteyken fark edilebilen az bilinen bir semptoma rastlandı. Sindirim sisteminde yaşanan değişiklikler, erken Alzheimer'ın ilk belirtileri olabilir.

Sindirim sisteminizde yaşanan değişiklikler, büyük ölçüde nörolojik dönemlerde yaşanan değişikliklerin önemli bir nedeni olabilir.

ERKEN ALZHEIMER GÖSTERGESİ KENDİSİNİ GÖSTERDİ

2022 yılında The Lancet isimli bir tıp dergisinde yapılan bir araştırmada, Alzheimer hastalığının on erken uyarısıyla ilgili bilgiler ortaya çıkarıldı.

Araştırmacılar, teşhisten önceki 15 senede İngiltere ve Fransa'dan 39.672 insandan alınan tıbbi veriler üzerinde çalışarak bu durumda erken belirtileri bulmaya yardımcı oldu.

KABIZLIK ALZHEİMER HABERCİSİ

Listedeki en ilgi çekici olanı ise Alzheimer, tuvaletteyken fark edilebilir. Araştırmayı gerçekleştiren uzman ekip, kabızlığın Alzheimer ile bağlantılı en yaygın on hastalıktan biri olduğunu ortaya çıkardı.

YETİŞKİNLERİN YARISINI ETKİLİYOR

Kabızlık, Alzheimer hastalığı olan bazı kişilerde de bunama ilaçlarının bir yan etkisi olarak görülüyor. Bu sebeple, bu durum genel olarak hastalığın ilerlemesi esnasında ortaya çıkar ve bunama teşhisinden yaklaşık yedi yıl sonra belirtisini gösterir.

Fakat 65 yaş üstü kişilerde kabızlık çok yaygın görülüyor ve Alzheimer'ın yaklaştığına dair bir işaret değildir.