Erdoğan’ın açıklamasına saatler kala Ali Tezel'den emekliyi yıkan açıklama

2 milyona yakın emekli etkilemesi beklenen en düşük emekli maaşının yeniden düzenlenecek olması Türkiye'nin bir numaralı gündem maddesi olurken gözler AKP Grup Başkanı Abdullah Güler açıklamasına çevrildi.

Yeni rakamın açıklanmasına saatler SGK Uzmanı Ali Tezel, ‘geçmiş olsun’ diyerek açıklamada milyonlarca emekliye ‘sıfır zam’ çıkacağını söyledi.

Ocak ayında pek çok emekliye yüzde 49,25 oranında maaş zammı yapılmıştı. Ancak gerçekleşen zam 6 bin 700 TL ve altında kök maaşı alan emeklileri etkilememişti. Bu noktada en düşük emekli maaşı 10 bin TL’de kalmaya devam etti.

Ankara kulislere en düşük emekli maaşının 12 bin TL ve 12 bin 500 TL arasında olacağını söylerken Ali Tezel'den emeklileri yıkan bir açıklama geldi.

Ali Tezel, “Bana göre rakam kabinede açıklanır. Bir şeyde vereceklerini sanmam Maaşlar 10 bin lira olarak devam eder. 2 seneden beri enflasyondan yüzünden maaşlar 10 bin lirada. 12 bin 500 lira alan emekliye bir zamda yok. Bugün veya yarın Erdoğan’ın bir şey vereceğini de sanmıyorum. Çünkü seçim yok. Asgari ücrete de yapmadılar, emekliye de yapmazlar” diye konuştu.