Alzheimerı geciktiren meslekler herkesi şaşırttı. Son araştırmada çarpıcı sonuç

Araştırmaya göre, incelenen ölüm belgelerinin %1,69’u Alzheimer kaynaklıydı. Ancak meslek gruplarına göre risk oranlarında çarpıcı farklılıklar gözlemlendi. Ambulans şoförleri bu riski en düşük yaşayan grup olarak öne çıkıyor. Bu meslek grubundaki Alzheimer’a bağlı ölümler sadece %0,91 oranında gerçekleşiyor.

TAKSİCİLER VE DÜŞÜK ALZHEİMER RİSKİ

Benzer şekilde, taksicilerde de Alzheimer’a bağlı ölüm oranı %1,03 olarak tespit edildi. Araştırmacılar, bu farkı bu mesleklerin beyin aktivitelerini sürekli olarak uyarma kapasitesine bağladı. Özellikle taksiciler, yol bulma gibi hafıza ve uzaysal farkındalık gerektiren görevleri yerine getirirken hipokampuslarını düzenli olarak çalıştırıyor.

Özellikle Londra'da yapılan önceki bir çalışma, bu tür mesleklerin beynin hipokampus bölgesini belirgin bir şekilde güçlendirdiğini ortaya koymuştu. Buna karşın, diğer sürücülerin sıklıkla navigasyon cihazlarına bağımlı olması, beyin aktivitelerini yeterince teşvik etmemelerine yol açabiliyor.

BEYNİ AKTİF TUTMANIN ÖNEMİ

Neurobiyolog Dr. Martin Korte, beyindeki sinir hücrelerinin aktif tutulmasının önemine dikkat çekiyor: “Sinir hücreleri kullanılmazsa daha hızlı zayıflar. Beyni sürekli yeni uyarıcılarla beslemek, yeni yerler keşfetmek ve sosyal bağlar kurmak Alzheimer ve diğer demans türlerini geciktirebilir.”

Araştırmada vurgulanan bir diğer önemli nokta ise beyin sağlığını korumak için meslek seçiminin tek faktör olmadığı. Günlük yaşamda da bulmaca çözmek, yeni bir dil öğrenmek ya da farklı beceriler geliştirmek gibi aktivitelerle beyin sağlığı desteklenebilir.

Araştırma, mesleklerin Alzheimer riskini etkileyebileceğini gösterse de beyin sağlığını korumak için bireylerin aktif bir yaşam tarzı benimsemeleri gerektiğini ortaya koyuyor. Özellikle sosyal etkileşimler ve yeni deneyimler, beyni canlı tutarak hastalık riskini azaltabilir.