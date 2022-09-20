Aman dikkat, aldatılıyor olabilirsiniz! Eğer eşiniz ya da sevgiliniz bu davranışları sergiliyorsa...

Aldatıldığından şüphelenen kişiler, dedektiflere veya araştırmacılara danışarak partnerlerinin ihanetini belgelemek istiyor. Sizin de aklınızda böyle bir şüphe varsa dedektif aramakla uğraşmanıza gerek yok. Bazı ipuçlarının peşine düşerek sevgilinizi ya da eşinizi hazırlıksız yakalayabilirsiniz. Peki, partnerinizin sizi aldattığını nasıl anlarsınız?

1. TELEFON KULLANMA ALIŞKANLIKLARININ DEĞİŞMESİ

Şifre nedir bilmeyen partnerinizin telefonuna şifre koyması ya da telefonu ile normalden fazla ilgilenmesi size tanıdık geldi mi? Telefonuna gelen mesajları sizin yanınızda açmaması hatta mesajları hemen silmesi ve telefonunu yanından ayırmaması gibi eylemler aldatmanın işareti olabilir. Partnerinizin iş amaçlı olduğunu iddia ettiği bir telefonunun daha bulunması da bazı durumlarda şüphelenmeniz için yeterli.

2. CİNSEL İSTEĞİN AZALMASI

Cinsel ilginin ve isteğin azalması da aldatmanın bir göstergesi olabilir. Elbette ki cinsellik sorunları sadece aldatmayla ilgili değil hatta ortada bir rahatsızlık söz konusu olabilir. Fakat partneriniz sizden kaçıyorsa ve sorunlarını sizinle paylaşıp bir çözüm bulmak için uğraşmıyorsa bu durum başka birinin varlığını gösterebilir.

3. KAÇAMAK CEVAPLAR VERME VE FAZLA REAKSİYON GÖSTERME

Partneriniz ona sorduğunuz sorulara kaçamak cevaplar veriyorsa aman dikkat! Örneğin; " Nasılsın?", "Ne Yapıyorsun?", "Akşam bir şeyler mi yapsak?" gibi basit sorulara durup düşünerek ya da kaçamak cevaplar veriyorsa biraz dikkatli olmanızda fayda var.

Bunun yanı sıra partneriniz en ufak olayda kavga çıkarmaya meylediyorsa o noktada da biraz durup düşünmelisiniz. Aldattığının fark edilmesini istemeyen partner, en ufak olayda sizi suçlayabilir ve kavga ortamı oluşturarak ilişkiden biraz da olsa uzaklaşmayı tercih edebilir.

4. KİŞİSEL BAKIMINA EKSTRA ÖZEN GÖSTERİYORME

Kişisel bakımına çok özen göstermeyen bir kadının birden saçına, makyajına, tırnaklarına bakım yapmaya başlaması veya bir erkeğin yeni parfümler, kıyafetler satın alarak kendine ekstra özen göstermesi aldattığının bir göstergesi olabilir. Tabii partneriniz hayata olan bakış açısını değiştirdiyse o başka!