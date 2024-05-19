Ünlü ekonomist emekli destek paketini böyle tiye aldı: Hadi yine iyisiniz gençler

Düzenleme: Ökkeş Bölükbaşı
Ünlü ekonomist emekli destek paketini böyle tiye aldı: Hadi yine iyisiniz gençler
Emekliler Temmuz'da yapılacak emekli zammı ve refah ayına kilitlenmiş beklerken Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Işıkhan'dan emeklilere ilişkin yardım paketine ilişkin bir açıklama geldi.

Bakan Işıkhan'ın Kredi ve Yurtlar Kurumu bünyesinde yurtlardan yaz aylarında uygun olanların 1 aylık dönemlerle emeklilere ücretsiz kullandırılacağını açıklaması ise ünlü ekonomist Selçuk Geçer tarafından tiye alındı.

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Selçuk Geçer yaptığı paylaşımla Bakan Işıkhan'ın açıklamasını eleştirdi.

Selçuk Geçer emeklilerin 60 yaşından sonra tekrar öğrencilik günlerine geri döneceğini söyleyerek emeklilere 'Hadi iyisiniz gençler' diyerek seslendi. Selçuk Geçer emeklilerin KYK yurtlarında kalmalarına olanak veren destek ile ilgili 'Bu arada yakında yavrukurt izci kamplarında çadır kurma izni de çıkacakmış' diyerek emeklilere yardım paketinde bulunan bu maddeyi tiye aldı.

EMEKLİ DESTEK PAKETİNİNN AYRINTILARI BELLİ OLMAYA BAŞLADI

-Emekli destek paketine en son Kredi ve Yurtlar Kurumu bünyesinde yaz aylarında uygun olan yurtların emeklilere ücretsiz kullandırılması maddesi eklendi.

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-Gençlik ve Spor Bakanlığı bünyesinde yer alan tesisler de emeklilere ücretsiz kullandırılacak.

-Emekliler kamuya ait misafirhane, öğretmenevi, sosyal tesis ve konuk evlerinden yüzde 15 indirimli faydalanabilecek.

-PTT Kargo’da emekliler için indirim uygulanacak.

-TCDD Demiryollarında emekliler yüzde 10 indirimli seyahat edebilecek.

-Pakette bazı zincir marketlerle anlaşma yapılarak emeklilerin indirimli alışveriş yapabilmesine imkan sağlanmasının da yer alması bekleniyor.

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