Galatasaray'a Fenerbahçe derbisinde şok!

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Galatasaray'a Fenerbahçe derbisinde şok!
Galatasaray'ın Faslı yıldızı Hakim Ziyech, Fenerbahçe karşısında gördüğü sarı kartla gelecek hafta oynanacak Konyaspor maçında cezalı duruma düştü.

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