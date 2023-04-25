Amasra'da eşini kaybeden kadın feryat etti: Üç yetimim var, 5 dakika getir babasını. Trilyon mu istiyorsun vereyim

Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Amasra Müessesesine ait maden ocağında 14 Ekim 2022'de 43 işçinin hayatını kaybettiği, 9 işçinin yaralandığı patlamaya ilişkin 8'i tutuklu 23 sanığın yargılanmasına başlandı. Polis ekipleri adliye önünde geniş güvenlik önlemleri aldı.

“TRİLYON MU İSTİYORSUN, VEREYİM 5 DAKİKA KOCAMI GETİR”

Dava sırasında Amasra faciasında eşi Deniz Baykal'ı yitiren ve çocukları babasız kalan acılı anne Meltem Baykal sinir krizi geçirdi. Birden bağırmaya başlayan kadın "Kaldır kafanı, bak yüzüme. Cesaretin var mı lan. Üç yetimim var, ‘baba’ diyor. Getir babasını. 5 dakika getir. Trilyon mu istiyorsun, vereyim. 5 dakika kocamı getir!” diyerek tepki gösterdi.

“EVLATSIZ KALAN ANALAR, YETİM KALAN ÇOCUKLAR İÇİN BURADAYIZ”

Dava öncesi adliye önünde konuşan bir madenci yakını, “Kardeşim adına buradayım. 92 gündür içim yanıyor, ağlıyorum. Bugün hak için, adalet için buradayız. İçimizin yangınını biraz olsun söndürebilmek için buradayız” ifadelerini kullandı.

Başka bir madenci yakını ise, “Adalet için buradayız, evlatsız kalan analar için buradayız. Yetim kalan çocuklar için buradayız. Adalet yerini bulana kadar asla buradan ayrılmayacağız” dedi.

Bartın Adliyesinde görülen davanın ilk duruşmasına başlandı. Aileler, aile avukatları, emek örgütleri duruşmada hazır bulundu.

Dava öncesi Bartın’da bulunan Atatürk Stadyumu önünde toplanan aileler ve emek örgütleri buradan adliyeye yürüme kararı almıştı. TOMA ve polislerin stadyum önüne konuşlandığı alanda, emniyet tarafından markaja alınan aileler oldu. Dava öncesi yürüyüş yapmak isteyen aileler emniyet tarafından aranarak yürüyüşe katılmaması istendi.

Bazı madenci aileleri, stadyum önünün güvenli olmadığı gerekçesiyle polisler tarafından adliyeye doğru yönlendirildiğini söyledi. Engellemelere rağmen madenci aileleri ve emek örgütleri stadyum önünden adliyeye yürüdü.

DAVANIN ERTELENMESİ İSTENDİ

Bartın Baro Başkanı Ferhat Parlatır ve aile avukatlarından Evren İşler, adliye koridorunda adil ve şeffaf bir yargılama yapılamayacağını söyleyerek, bina kolonlarından sanıklarının yüzlerinin bile görünmediğini belirterek daha büyük ve sağlıklı bir salon tahsis edilmemesine tepki gösterdi. Avukatlar bu nedenle davanın ertelemesini talep etti.

SALON AKP’YE TAHSİS EDİLMİŞ

Görülen davanın duruşması için mahkemenin spor salonu talebine olumsuz yanıt veren Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü’nün, “temayül yoklaması toplantısı” amacıyla AKP’ye salon tahsis ettiği ortaya çıkmıştı.

TBB Başkanı Erinç Sağkan, “Birçok avukat arkadaşımız bilgisayar ekranına dahi ulaşamıyor. Yeni bir mekânı tüm meslektaşlarım adına talep ediyorum” dedi.

Mahkeme davaya devam kararı aldı; yaklaşık 3 saat sürecek iddianame okunmaya başladı.

Davaya devam kararı alan mahkeme, iddianamenin okunmasıyla devam etti.

İddianamedeki bilirkişi raporunun okunmasının ardından, adlı tıp raporu okunmaya başlandı.