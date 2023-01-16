Amasra maden faciasının hemen öncesinde yapılan görüşmenin ses kaydı ortaya çıktı. 42 madenci hayatını kaybetmişti

Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Amasra İşletme Müdürlüğü bünyesinde çalıştırılan maden ocağında 14 Ekim 2022'de yaşanan faciada 42 işçi yaşamını yitirdi, 10 işçi de yaralandı. Savcılığın hazırladığı fezlekede ihmaller zinciri ortaya koyulurken, CHP Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz Twitter'dan; kaza günü işçilere giden talimatın TTK kaynaklarından alınan ses kaydını paylaştı.

Öte yandan Yavuzyılmaz, "Gaz izleme servisinde mevzuata uygun şekilde en az 2 operatör olsaydı; daha fazla canın kurtulmasını sağlamak mümkün olabilirdi" ifadelerini kullandı.

FACİA ÖNCESİ KATDEDİLEN TALİMAT

Eksi 300 kotundaki işçilerle yapılan ses kaydında, "Selamünaleyküm, ayağı boşaltın, boşaltın komple" ifadeleri yer aldı. Ayrıca kayıtta, telefonu kapatmadan önce bir işçinin, "Tamam anlaşıldı" dediği, ardından arkadaşlarına "Ayağı boşaltın" diyerek bağırdığı duyuldu.

"MAALESEF DİĞERLERİ İÇİN ÇOK GEÇTİ"

Yavuzyılmaz, paylaşımında, "Amasra'da grizu patlamasının yaşandığı dakikada 300 kottaki madencilerle son konuşma kaydı. Merkez Gaz İzleme operatörü, 'Derhal ayağı boşaltın!' Bu sayede bu ayaktaki 10 madenci kurtulurken, 1 işçi hayatını kaybetti. Maalesef diğerleri için çok geçti" ifadelerini kullandı.

"EN AZ 2 OPERATÖR OLSAYDI DAHA FAZLA MADENCİ KURTULABİLİRDİ"

CHP Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz, 42 işçinin öldüğü maden faciasına ilişkin yazılı açıklama yaparak, teknik personel yetersizliğine dikkati çekti. Türkiye Taş Kömürü Kurumu (TTK) Merkezi İzleme Yönergesi'ne göre; merkezi gaz izleme servisinde en az 2 personelin görevlendirilmesi gerektiğinin bir kural olarak belirlenmesine rağmen, patlamanın yaşandığı anda izleme servisinde tek bir operatörün bulunduğunu belirten Yavuzyılmaz, "Gaz izleme servisinde mevzuata uygun şekilde en az 2 operatör olsaydı; metan gazı tehlikesi yükseldiğinde, aynı anda hem ocak içi dahili hattan hem de telsizlerden, farklı kotlarda çalışan daha fazla madenciye ulaşmak, daha fazla canın kurtulmasını sağlamak mümkün olabilirdi" dedi.

Facia anına ait telsiz konuşmalarını da ortaya çıkartan Yavuzyılmaz, operatörün yetişebildiği kadar yeri arayabildiğini, uyarıları sayesinde 10 madencinin hayatını kurtardığını, ancak tek başına olduğu için diğer madencilere ulaşabilmenin mümkün olmadığını söyledi.

"SADECE BİR OPERATÖRÜN BULUNDUĞUNU RESMİ BELGE İLE TESPİT ETTİK"

Amasra Müessesesi merkezi gaz izleme servisinde çalışan bir operatörün 10 Temmuz 2020 tarihinde resmi bir dilekçe vererek, merkezi gaz izleme servisinde tek bir kişi olarak çalışmak zorunda kaldığını ve bu durumun hayati bir sorun olduğunu belirtmesine rağmen gereken önlemlerin alınmadığını vurgulayan Yavuzyılmaz, "Amasra'da grizu patlamasının gerçekleştiği vardiyada 2 merkezi gaz izleme operatörü bulunması gerekirken; sadece bir operatörün bulunduğunu resmi belgeyle tespit ettik. Türkiye Taşkömürü Kurumu Merkezi İzleme Sistemi Yönergesi'ne göre; merkezi gaz izleme servisinde en az 2 teknikerin görevlendirilmesi gerektiği bir kural olarak belirlenmiş. Ancak 14 Ekim 2022 tarihinde saat 18.09'daki grizu patlamasında, bu vardiyada sadece tek bir operatör bulunuyor. Bu operatör de metan gazı oranı yükselince, maden ocağındaki işçileri uyarmak için aynı anda hem ocak içi dahili hat telefonundan hem de telsizden uyarılar yapmak için sürekli bir telefon trafiği yapıyor. Ancak tek bir kişi olarak aynı anda tüm kotlardaki çalışanlara ulaşması mümkün değil. 18.09'da, tam da patlamanın gerçekleştiği dakikada çok kritik bir arama yapıyor. İşte bu aramayla eksi 300 2'nci rekup kalın damarda çalışan 11 maden işçisinin bulunduğu yere yakın ocak içi dahili hattı arıyor ve telefon açılıyor. Telefondaki sese acil olarak maden ocağını terk etmeleri gerektiğini bildiriyor. Bu talimatı alan, telefonu açan madenci, arkadaşlarını hemen uyararak ayağın boşaltılması gerektiğini söylüyor. Buradaki 11 madencinin 10'u hızlı bir şekilde bulundukları ayaktan çıkıp, maskelerini takarak kurtuluyor. Ancak bir madenci maalesef hayatını kaybediyor. Bir operatör yetişebildiği kadar yeri arıyor, ulaşmaya çalışıyor. 10 işçinin hayatını kurtarıyor. Maalesef diğer madencilere ulaşabilmek mümkün olmuyor" dedi.