Amasya'da 2 otomobil çarpıştı: 2 yaralı

Olay, Yeni Mahalle Lalezar Caddesi ile İnönü Caddesi’nin kesişim noktasında gerçekleşti.

Alınan bilgilere göre, Hamide Duyum’un kullandığı 05 HR 421 plakalı otomobil, 55 SK 481 plakalı otomobille çarpıştı ve bu çarpışmanın etkisiyle Duyum’un aracı yan yattı.

Kazada, 55 SK 481 plakalı araçta bulunan Hamit Sobacı ve eşi Kader Sobacı araçta sıkışarak yaralandı.

Çift, olay yerine gelen vatandaşların yardımıyla araçtan çıkarıldı. Hamide Duyum ise kazayı yara almadan atlattı.

Kazanın ardından olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralı çift Hamit ve Kader Sobacı’ya ilk müdahaleyi yaptı ve ardından ambulansla hastaneye sevk etti.

Kazayla ilgili olarak polis ekipleri inceleme başlattı