Amasya'da 5 aracın karıştığı zincirleme kazada 5 sürücü yaralandı

Amasya'nın Merzifon ilçesinde, TIR ile 4 otomobilin karıştığı zincirleme kazada 1’i ağır 5 sürücü yaralandı.

KAYNAK: DHA
Amasya'da 5 aracın karıştığı zincirleme kazada 5 sürücü yaralandı

Kaza, akşam saatlerinde Merzifon- Samsun karayolu Kayadüzü köyü Tüneller mevkisinde meydana geldi. Merzifon ilçesinden Samsun istikametine seyir halinde olan Ramazan Gün yönetimindeki 55 ACN 924 plakalı TIR, Mustafa Aktan yönetimindeki 06 DMK 127 plakalı otomobille çarpıştı. Kazaya, Metin Tiryaki yönetimindeki 34 GL 3677 otomobil, Serkan Günsel yönetimindeki 54 ADK 813 plakalı otomobil, Tolga Uludağ yönetimindeki 50 SP 085 plakalı otomobiller de karıştı.

Zincirleme yaşanan kaza sonrası ihbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Kazada yaralanan 5 sürücü, ilk müdahalelerinin ardından Havza Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralı sürücülerden Mustafa Aktan’ın durumunun ağır olduğu, diğer sürücülerin ise iyi olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

amasyada-5-aracin-karistigi-zincirleme-kazada-5-surucu-yaralandi-6710-dhaphoto1.jpg

amasyada-5-aracin-karistigi-zincirleme-kazada-5-surucu-yaralandi-6710-dhaphoto2.jpg

amasyada-5-aracin-karistigi-zincirleme-kazada-5-surucu-yaralandi-6710-dhaphoto3.jpg

amasyada-5-aracin-karistigi-zincirleme-kazada-5-surucu-yaralandi-6710-dhaphoto4.jpg

Öne Çıkanlar
Dilan Polat’ın telefonundaki müstehcen fotoğraflara uygulanan çifte standart!
Dilan Polat’ın telefonundaki müstehcen fotoğraflara uygulanan çifte standart!
Dilan Polat’ın telefonundaki müstehcen fotoğrafların tüm detayları!
Dilan Polat’ın telefonundaki müstehcen fotoğrafların tüm detayları!
Bakan Koca’nın sessizliği 20 bin ASM çalışanını hayal kırıklığına uğrattı
Bakan Koca’nın sessizliği 20 bin ASM çalışanını hayal kırıklığına uğrattı
Atatürk’ün emaneti Türkiye, Orta Doğu’nun çöplüğü mü?
Atatürk’ün emaneti Türkiye, Orta Doğu’nun çöplüğü mü?
Filenin Sultanları'nın 20 yıl önce Japonya'da 9'u 5 geçe aldığı tarihi molanın görüntüleri ortaya çıktı
Filenin Sultanları'nın 20 yıl önce Japonya'da 9'u 5 geçe aldığı tarihi molanın görüntüleri ortaya çıktı
Herkes ayağa kalksın! Bir devrimciyi ve Bozkurt'u selamlıyoruz. Tüm dünyanın saygı duyduğu tek lider Mustafa Kemal Atatürk
Herkes ayağa kalksın! Bir devrimciyi ve Bozkurt'u selamlıyoruz. Tüm dünyanın saygı duyduğu tek lider Mustafa Kemal Atatürk
Son Haberler
e-YDS sonuçları açıklandı Gündem
e-YDS sonuçları açıklandı
Edirne’de feci kaza: 6 yaralı Gündem
Edirne’de feci kaza: 6 yaralı
Gemlik’te okulun çatısı araçların üzerine uçtu Gündem
Gemlik’te okulun çatısı araçların üzerine uçtu
Hizbullah’tan füze açıklaması. Nasrallah ‘ilk kez kullanmaya başladık’ diyerek duyurdu Gündem
Hizbullah’tan füze açıklaması. Nasrallah ‘ilk kez kullanmaya başladık’ diyerek duyurdu
Fatih Tekke: Kötü bir başlangıçtı Spor
Fatih Tekke: Kötü bir başlangıçtı
İstanbul'da metro saatlerine düzenleme Gündem
İstanbul'da metro saatlerine düzenleme
Bu görüntüyü sadece Türkiye'de görebilirsiniz Gündem
Bu görüntüyü sadece Türkiye'de görebilirsiniz