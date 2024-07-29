Amasya’da asansöründe sıkışan işçi hayatını kaybetti

Kaynak: DHA
Amasya’da asansöründe sıkışan işçi hayatını kaybetti

Amasya’nın Gökmedrese Mahallesi, Atabey Sokak'taki 7 katlı Çiftçi Apartmanı'nda meydana gelen üzücü olayda, asansör tamiri sırasında kapıya sıkışan Emre Büyük (29) hayatını kaybetti.

Akşam saatlerinde apartman sakinlerinin bozulan asansör için çağırdığı teknik servis ekibi, çalıştığı sırada asansörün bilinmeyen bir sebepten hareket etmesiyle kaza meydana geldi.

Emre Büyük, asansör kapısıyla duvar arasında sıkıştı. Olay yerine çağrılan itfaiye, polis ve sağlık ekipleri, Büyük’ü sıkıştığı yerden çıkardı.

Sağlık ekipleri tarafından ambulansla Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Büyük, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

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