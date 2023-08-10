Amasya’da atık kağıt yüklü kamyonda yangın

Yangın, çevre yolunda meydana geldi. Serdal Karabayır’ın kullandığı 05 EU 655 plakalı atık kağıt yüklü kamyonun kasasından bir anda alevler yükseldi. Sürücü ve yanındaki Murat Çan yangın tüpüyle müdahale etmeye çalıştı.

Alevler rüzgarın da etkisiyle yayılınca direksiyona geçen 38 yaşındaki Karabayır, kasasından ayırıp güvenli alana çektiği yaklaşık 3 milyon TL’lik kamyonun yanmasını önledi. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve Amasya Belediyesi itfaiye ekipleri geldi. Alevler ekipler ve iş makinesinin desteğiyle yarım saatte söndürüldü.

Yaşadıklarını anlatan Karabayır, “Tutuşan kartonları yangın tüpüyle söndürmeye çalıştık. Yetmeyince ardından sistem kasa sistemi sayesinde kasayı yere bıraktık. Kamyonu ayırarak yanmaktan kurtardık.” diye konuştu.

