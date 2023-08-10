Amasya’da atık kağıt yüklü kamyonda yangın

Amasya’da seyir halindeki atık kağıt yüklü kamyonda yangın çıktı. İki yangın tüpüyle müdahale eden sürücü alevler büyüyünce kamyonu kasasından ayırarak yanmaktan kurtardı.

KAYNAK: İHA
Amasya’da atık kağıt yüklü kamyonda yangın

Yangın, çevre yolunda meydana geldi. Serdal Karabayır’ın kullandığı 05 EU 655 plakalı atık kağıt yüklü kamyonun kasasından bir anda alevler yükseldi. Sürücü ve yanındaki Murat Çan yangın tüpüyle müdahale etmeye çalıştı.

aw005790-01.jpgAlevler rüzgarın da etkisiyle yayılınca direksiyona geçen 38 yaşındaki Karabayır, kasasından ayırıp güvenli alana çektiği yaklaşık 3 milyon TL’lik kamyonun yanmasını önledi. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve Amasya Belediyesi itfaiye ekipleri geldi. Alevler ekipler ve iş makinesinin desteğiyle yarım saatte söndürüldü.

aw005790-05.jpgYaşadıklarını anlatan Karabayır, “Tutuşan kartonları yangın tüpüyle söndürmeye çalıştık. Yetmeyince ardından sistem kasa sistemi sayesinde kasayı yere bıraktık. Kamyonu ayırarak yanmaktan kurtardık.” diye konuştu.

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