Amasya'da bulundu! 2000 yıllık çıktı

Kaynak: AA
Amasya'da bulundu! 2000 yıllık çıktı

Amasya’da bir inşaatın temel kazısı sırasında Roma dönemine ait üç mezar bulundu. Hızırpaşa Mahallesi’nde iş makineleriyle yapılan kazıda, tarihi bir yapıya rastlandı. Durumun Amasya Arkeoloji Müzesi’ne bildirilmesi üzerine, çalışmalar durdurularak inceleme başlatıldı. Yapılan incelemeler sonucunda mezarların Roma dönemine ait olduğu belirlendi.

Alanda inceleme yapan Amasya Üniversitesi Tasarım Meslek Yüksekokulu Mimarlık ve Şehir Planlama Bölüm Başkanı Öğretim Görevlisi Hüseyin Onur Erdem, mezarların Şamlar Mahallesi’nde yürütülen kurtarma kazılarından tanıdıklarını belirtti. Erdem, mezarların Kirazlıdere ve Kurşunlu Mahallesi’nde de örnekleri bulunan tonozlu mezar tipinde olduğunu ve genellikle M.S. 2. ve 3. yüzyıldan başlayıp 5. ve 6. yüzyıla kadar kullanıldığını söyledi. Ancak, burada bulunan mezarların beyaz kireç sıvası ve kırmızı renkteki şerit bezemeleri, mezarların 4. yüzyıldan önce, yani yaklaşık 1700-1800 yıl önce yapıldığını gösteriyor.

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Erdem, kentte bu tipte 75’in üzerinde mezar tespit edildiğini ve bu alanın antik dönemde nekropol (toplu mezarlık) olarak kullanıldığını belirtti. Bu durum, Roma döneminde 2. yüzyıldan sonra Amasya’daki nüfus artışının ne kadar büyük boyutlara ulaştığını da gösteriyor.

Mezarlardan birinin diğerlerine göre daha geniş olduğunu belirten Erdem, Amasya’daki önceki kazılardan bildikleri üzere, 120 santimetreden geniş mezarların genellikle aile mezarı olarak kullanıldığını ve bu mezarlarda en az 2-3 bireyin gömüldüğünü, zamanla aynı ailenin fertlerinin de bu mezarlara defnedildiğini ifade etti.

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