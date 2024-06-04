Amasya’da hasadı başladı. Kilosu 20 TL’den alıcı buluyor

Kaynak: İHA
Amasya’da hasadı başladı. Kilosu 20 TL’den alıcı buluyor

Amasya'da yaz mevsiminin habercisi olan domates hasadı başladı. Seralarda ve açık tarlalarda yoğun bir şekilde devam eden hasat çalışmalarıyla bu yıl yaklaşık 100 bin ton ürün elde edilmesi bekleniyor. Sezonun ilk olgunlaşan domatesleri seralarda 20 liradan satılıyor. İşte haberin ayrıntıları...

Şehzadeler ve evliyalar şehri olarak bilinen Amasya’da domates hasadı coşkuyla devam ediyor. Bu yıl 12 bin 200 dekarlık alanda yapılan domates üretimi, hem örtü altı seralarda hem de açık tarlalarda gerçekleştiriliyor.

İLK HASAT

Yaz sezonu boyunca domates üretimi yapılacak olan Amasya’da, bu yıl 100 bin ton rekolte bekleniyor. Sezonun ilk kızaran domatesleri seralarda kilosu 20 liradan satılıyor.

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"100 BİN TON REKOLTE BEKLENİYOR"

Hasat yapılan bölgeleri ziyaret eden Amasya İl Tarım ve Orman Müdürü Gürol Çetin, bu yıl 12 bin 200 dekar alanda domates üretimi yapıldığını belirterek, bereketli bir sezon beklediklerini ifade etti. Çetin, "Kilosu 20 TL’den satılan domatesler Karadeniz Bölgesi başta olmak üzere, Doğu Anadolu Bölgesi ve diğer bölgelere gönderiliyor" dedi.

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"ARA SEZONDA TÜRKİYE’NİN DOMATES İHTİYACINI AMASYA KARŞILIYOR"

Türkiye’de ağırlıklı olarak Akdeniz illerinde yapılan turfanda domates üretiminin Haziran ortasında sona erdiğine dikkat çeken Çetin, bu dönemde yaklaşık 45 günlük bir ara sezon oluştuğunu ve bu süreçte Türkiye’nin domates ihtiyacını Amasya’nın karşıladığını vurguladı.

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YIL İÇİNDE İKİNCİ VE ÜÇÜNCÜ ÜRÜNLER DE YETİŞTİRİLİYOR

Amasya Ziraat Odası Başkanı Mustafa Cebeci, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Çalışkan çiftçilerimizin azmiyle seralarda yıl boyunca ikinci ve üçüncü ürünler de yetiştiriliyor. Domatesin yanı sıra bir süre sonra salatalık, maydanoz, roka, marul ve patlıcan da ekilip üretiliyor" dedi.

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