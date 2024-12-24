Amasya’da iki otomobil çarpıştı! Diri diri yanmaktan vatandaşlar kurtardı

Kaza, bugün çevreyolu bağlantı noktası Yağmur köyü kavşağında meydana geldi. Ege Çınar Çelebi (40) yönetimindeki 05 ADC 197 plaka otomobil, Osman Balcı yönetimindeki 05 LH 650 plaka otomobille kavşakta çarpıştı.

Çarpışmanın etkisi ile Ege Çınar Çelebi'nin kullandığı otomobil yoldan çıkıp alev aldı. Kazada yaralanan Ege Çınar Çelebi ve yanında bulunan Öykü Sıla Köktepe (32) çevreden geçen sürücülerin yardımı ile araçtan çıkartıldı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye, AFAD ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrası ambulanslarla Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerafeddin Eğitim Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kaza anı ise güvenlik kamerasına yansıdı. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.